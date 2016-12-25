Военный самолет Ту-154 вылетел из Сочи в Сирию и пропал с радаров. На борту находятся около 100 человек
Meduza
04:27, 25 декабря 2016
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Самолет Ту-154, вылетевший из Сочи, пропал с радаров, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. По данным ТАСС, самолет принадлежит Минобороны РФ.
Минобороны подтвердило исчезновение самолета. На борту находятся 91 человек — 83 пассажира и восемь членов экипажа, сообщило ведомство.
Как сообщает ТАСС, на борту находятся музыканты ансамбля имени Александрова и представители СМИ.
«Интерфакс» передает, что борт пропал с радаров, когда выполнял полет над Черным морем. Это же агентство сообщает, что самолет летел в Сирию. Самолет вылетел в 5:20 по Москве, и уже через 20 минут диспетчеры его потеряли.
Ту-154 прилетел в Сочи из подмосковного Чкаловска. В Сочи его дозаправили.
Самолет Ту-154 почти не используется гражданской авиацией. На нем перевозят пассажиров только авиакомпании «Алроса» и «Белавия». Последняя собирается отказаться от использования Ту-154 до конца года. Производство самолетов прекращено: последний был выпущен в 2013 году и продан Минобороны РФ.