На борту пропавшего Ту-154 находился ансамбль имени Александрова. Он летел в Сирию давать новогодний концерт
05:31, 25 декабря 2016
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Минобороны РФ подтвердило, что на борту пропавшего в районе Сочи самолета Ту-154 находились артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова. Они должны были выступить в Сирии на российской авиабазе Хмеймим с новогодним концертом.
Кроме артистов ансамбля на борту находились девять журналистов и военнослужащие. По данным источника РИА Новости, на борту находились сотрудники Первого канала и телеканала «Звезда».
Источник «Интерфакса» сообщил, что самолет вылетел с подмосковного аэродрома Чкаловский, а в Сочи делал дозаправку.
Утром 25 декабря после вылета из Сочи пропал с радаров Ту-154 Минобороны РФ. На борту находятся 91 человек.