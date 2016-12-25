На борту пропавшего Ту-154 находился ансамбль имени Александрова. Он летел в Сирию давать новогодний концерт

Минобороны РФ подтвердило, что на борту пропавшего в районе Сочи самолета Ту-154 находились артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова. Они должны были выступить в Сирии на российской авиабазе Хмеймим с новогодним концертом.

Кроме артистов ансамбля на борту находились девять журналистов и военнослужащие. По данным источника РИА Новости, на борту находились сотрудники Первого канала и телеканала «Звезда».

Источник «Интерфакса» сообщил, что самолет вылетел с подмосковного аэродрома Чкаловский, а в Сочи делал дозаправку.