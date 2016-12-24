В Архангельске на парковке бизнес-центра торжественно открыли памятник Сталину
В Архангельске 24 декабря состоялась торжественная церемония открытия памятника Иосифу Сталину. Об этом сообщается в паблике OnLine Архангельск.
Памятник установлен на парковке бизнес-центра по адресу ул. Гагарина 44/2. Монумент поставили еще в октябре 2016 года, но местные коммунисты надеялись найти для него какое-нибудь другое место. Местные власти протестовали против установки памятника, и в итоге было принято решение оставить его на частной территории.
Как следует из фотографий с места установки памятника, на церемонию открытия пришли несколько десятков человек.
В конце декабря 2016 года памятник Иосифу Сталину был установлен в селе Куйбышево Ростовской области.