В Архангельске на парковке бизнес-центра торжественно открыли памятник Сталину

В Архангельске 24 декабря состоялась торжественная церемония открытия памятника Иосифу Сталину. Об этом сообщается в паблике OnLine Архангельск.

Памятник установлен на парковке бизнес-центра по адресу ул. Гагарина 44/2. Монумент поставили еще в октябре 2016 года, но местные коммунисты надеялись найти для него какое-нибудь другое место. Местные власти протестовали против установки памятника, и в итоге было принято решение оставить его на частной территории.

Вот такой у нас теперь памятник Сталину #сталин #памятник #Архангельск #сталинАрхангельск A photo posted by Михаил Шишов (@bathet) on Dec 24, 2016 at 2:17am PST

Как следует из фотографий с места установки памятника, на церемонию открытия пришли несколько десятков человек.