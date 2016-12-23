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Юрий Лужков попал в реанимацию

Лайф
12:32, 23 декабря 2016
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В Москве доставлен в больницу бывший мэр города Юрий Лужков, к нему была вызвана бригада реаниматологов. Пресс-секретарь Лужкова Геннадий Теребков заявил «Дождю», что он находится в клиническом госпитале в подмосковном Лапине.

По информации источников «Интерфакса» в медицинских кругах, Лужков пережил клиническую смерть.

«То, что он находится в Лапино, — ложь. Никакой срочной госпитализации не было. Юрий Михайлович имеет право посещать медицинские учреждения по своему усмотрению», — сказал Теребков в беседе с «Медузой».

По данным телеканала, Лужкову стало плохо днем, сейчас «врачи борются за его жизнь». Позднее «Лайф» сообщил, что бывший мэр упал в обморок в библиотеке МГУ. Сообщается, что у него упало давление от сильнодействующего препарата, который Лужков принимал длительное время.

В сентябре 2016 года Лужкову исполнилось 80 лет. Он был мэром Москвы с 1992 по 2010 годы. После отставки он возглавил факультет управления крупными городами Международного университета в Москве.
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