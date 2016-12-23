Пресс-секретарь Лужкова опроверг сообщения о его срочной госпитализации

Пресс-секретарь Юрия Лужкова Геннадий Теребков опроверг сообщения о том, что бывший мэр Москвы был срочно госпитализирован.

«Никакой срочной госпитализации не было. Юрий Михайлович имеет право посещать медицинские учреждения по своему усмотрению», — сказал Теребков «Медузе».

В комментарии РИА Новости представитель Лужкова заявил, что жизни бывшего мэра ничто не угрожает.

Агентство «Интерфакс», в свою очередь, сообщает со ссылкой на неназванный источник, что Лужков был доставлен в реанимацию, врачи вывели его из состояния клинической смерти.

По данным «Лайфа», Лужков упал в обморок в библиотеке МГУ, у него резко снизилось давление. Телеканал опубликовал видео, на котором якобы снят Лужков на носилках в больнице. «Лайф» отмечает, что бывший мэр находится в удовлетворительном состоянии.