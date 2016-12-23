Первая группа заложников покинула угнанный ливийский самолет

Ранее Malta Today сообщала , что угонщики согласились отпустить всех находившихся на борту и сложить оружие. Официальные лица эти сообщения не комментировали.

Всего на борту ливийского аэробуса находились 118 человек — 111 пассажиров и семеро членов экипажа.

Ранее Мускат сообщал, что на борту захваченного лайнера находятся 28 женшин и один ребенок.

Также появились видеозаписи и фото того, как первая группа пассажиров покидает самолет.

Об этом сообщил в своем твиттере премьер-министр Мальты Джозеф Мускат. Первыми, уточнил он, самолет покинули женщины и дети.

Угнанный ливийский самолет, приземлившийся на Мальте, покинула первая группа заложников, в которую входили 25 человек.

Самолет A320 авиакомпании Afriqiyah Airways был угнан во время внутреннего рейса из города Сабхи в Триполи. Командир экипажа самолета успел связаться с диспетчерской службой Триполи и сообщить об угоне.

На борту, как сообщалось, находятся двое угонщиков, как минимум у одного из которых есть взрывчатка. По данным мальтийских СМИ, не подтвержденным официально, самолет угнали сторонники свергнутого и убитого лидера Ливии Муаммара Каддафи. Какие требования они предъявляют, пока неизвестно.