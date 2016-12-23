Угонщики ливийского самолета согласились отпустить заложников
Угнавшие самолет ливийской авиакомпании Afriqiyah Airway на Мальту согласились отпустить всех находящихся на борту и сложить оружие. Об этом сообщает Malta Today.
На борту самолета A320, как сообщалось ранее, находятся 118 человек — 111 пассажиров и семь членов экипажа.
Самолет A320 авиакомпании Afriqiyah Airways был угнан во время внутреннего рейса из города Сабхи в Триполи. Командир экипажа самолета успел связаться с диспетчерской службой Триполи и сообщить об угоне.
По данным мальтийских СМИ, самолет захватили сторонники свергнутого ливийского лидера Муаммара Каддафи.
Первоначально сообщалось, что угонщики готовы отпустить пассажиров, но не членов экипажа самолета, если будут выполнены их требования. О каких требованиях идет речь, не уточнялось.