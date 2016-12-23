Угонщики ливийского самолета согласились отпустить заложников

Угнавшие самолет ливийской авиакомпании Afriqiyah Airway на Мальту согласились отпустить всех находящихся на борту и сложить оружие. Об этом сообщает Malta Today.

На борту самолета A320, как сообщалось ранее, находятся 118 человек — 111 пассажиров и семь членов экипажа.