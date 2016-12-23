Акции «Мегафона» упали из-за планов покупки Mail.Ru Group
Стоимость акций сотового оператора «Мегафон» на Московской бирже снижается после того, как компания объявила о планах покупки контрольного пакета Mail.Ru Group.
В ходе торгов цена акций «Мегафона» опускалась до 540,5 рубля, что более чем на 5 процентов меньше уровня закрытия предыдущих торгов.
К 12:30 мск акции «Мегафона» частично отыграли потери и торговались по 557,9 рубля, что на 2 процента меньше цены закрытия предыдущих торгов.
«Мегафон» утром 23 декабря объявил, что планирует купить 63,8 процента голосующих акций Mail.Ru Group у USM. 640 миллионов долларов предполагается выплатить в момент закрытия сделки, а еще 100 миллионов долларов — через год после этого.
Значительной долей в «Мегафоне» и Mail.Ru Group владеет USM Holdings, основным владельцем которого является Алишер Усманов.