Акции «Мегафона» упали из-за планов покупки Mail.Ru Group

Стоимость акций сотового оператора «Мегафон» на Московской бирже снижается после того, как компания объявила о планах покупки контрольного пакета Mail.Ru Group.

В ходе торгов цена акций «Мегафона» опускалась до 540,5 рубля, что более чем на 5 процентов меньше уровня закрытия предыдущих торгов.

К 12:30 мск акции «Мегафона» частично отыграли потери и торговались по 557,9 рубля, что на 2 процента меньше цены закрытия предыдущих торгов.