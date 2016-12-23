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«Мегафон» планирует купить контрольный пакет Mail.Ru за 740 миллионов долларов

Мегафон
07:20, 23 декабря 2016
Надежный источник

Компания «Мегафон» объявила о планах покупки у USM 63,8 процента голосующих акций Mail.Ru Group.

Общая стоимость сделки, говорится в опубликованном на сайте «Мегафона» заявлении, составит 740 миллионов долларов. 640 миллионов долларов предполагается выплатить в момент закрытия сделки, а еще 100 миллионов долларов — через год после этого.

Для одобрения сделки на 20 января 2017 года назначено собрание акционеров.

Сделка направлена на получение существенных синергетических эффектов для обеих компаний, включая расширение ассортимента и способов продвижения цифровых услуг «Мегафона», запуск специального предложения VKmobile для пользователей социальной сети «ВКонтакте» и другие возможные инициативы.

Мегафон
О том, что «Мегафон» рассматривает возможность покупки Mail.Ru Group, сообщалось в середине ноября со ссылкой на источники. Параметры сделки тогда не раскрывались.
Значительная доля в «Мегафоне» и Mail.Ru Group принадлежит USM Holdings, основным владельцем которого является Алишер Усманов.
«Мегафон» входит в число крупнейших в России операторов мобильной связи.
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