«Мегафон» планирует купить контрольный пакет Mail.Ru за 740 миллионов долларов
Компания «Мегафон» объявила о планах покупки у USM 63,8 процента голосующих акций Mail.Ru Group.
Общая стоимость сделки, говорится в опубликованном на сайте «Мегафона» заявлении, составит 740 миллионов долларов. 640 миллионов долларов предполагается выплатить в момент закрытия сделки, а еще 100 миллионов долларов — через год после этого.
Для одобрения сделки на 20 января 2017 года назначено собрание акционеров.
Сделка направлена на получение существенных синергетических эффектов для обеих компаний, включая расширение ассортимента и способов продвижения цифровых услуг «Мегафона», запуск специального предложения VKmobile для пользователей социальной сети «ВКонтакте» и другие возможные инициативы.