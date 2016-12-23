«Мегафон» планирует купить контрольный пакет Mail.Ru за 740 миллионов долларов

Компания «Мегафон» объявила о планах покупки у USM 63,8 процента голосующих акций Mail.Ru Group.

Общая стоимость сделки, говорится в опубликованном на сайте «Мегафона» заявлении, составит 740 миллионов долларов. 640 миллионов долларов предполагается выплатить в момент закрытия сделки, а еще 100 миллионов долларов — через год после этого.

Для одобрения сделки на 20 января 2017 года назначено собрание акционеров.