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Власти Калифорнии заставили Uber убрать беспилотные автомобили с улиц. Проект продлился неделю

Reuters
07:51, 22 декабря 2016
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Система вызова такси Uber отказалась от пилотного проекта по использованию беспилотных автомобилей в Сан-Франциско через неделю после его запуска.

21 декабря департамент транспорта штата Калифорния отозвал регистрацию всех 16 беспилотных автомобилей, до этого в ведомстве призывали Uber добровольно отказаться от пилотного проекта.

По мнению чиновников, Uber должна была зарегистрировать свои автомобили как беспилотные. В компании настаивали, что раз за рулем машины для подстраховки всегда находится водитель, то особый процесс регистрации не нужен.

Презентация беспилотных автомобилей в Сан-Франциско
Uber

«Теперь мы решаем, куда перераспределить эти автомобили, но мы на 100 процентов намерены развиваться в Калифорнии и приложим все усилия, чтобы разработать правила для взаимодействия со штатом», — заявила представитель компании (англ.яз.).

Reuters
Сан-Франциско стал вторым городом, где Uber запустил беспилотные автомобили. В сентябре первые такие машины появились в Питтсбурге.

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