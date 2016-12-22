Власти Калифорнии заставили Uber убрать беспилотные автомобили с улиц. Проект продлился неделю
Система вызова такси Uber отказалась от пилотного проекта по использованию беспилотных автомобилей в Сан-Франциско через неделю после его запуска.
21 декабря департамент транспорта штата Калифорния отозвал регистрацию всех 16 беспилотных автомобилей, до этого в ведомстве призывали Uber добровольно отказаться от пилотного проекта.
По мнению чиновников, Uber должна была зарегистрировать свои автомобили как беспилотные. В компании настаивали, что раз за рулем машины для подстраховки всегда находится водитель, то особый процесс регистрации не нужен.
«Теперь мы решаем, куда перераспределить эти автомобили, но мы на 100 процентов намерены развиваться в Калифорнии и приложим все усилия, чтобы разработать правила для взаимодействия со штатом», — заявила представитель компании (англ.яз.).