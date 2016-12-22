Власти Калифорнии заставили Uber убрать беспилотные автомобили с улиц. Проект продлился неделю

Система вызова такси Uber отказалась от пилотного проекта по использованию беспилотных автомобилей в Сан-Франциско через неделю после его запуска.

21 декабря департамент транспорта штата Калифорния отозвал регистрацию всех 16 беспилотных автомобилей, до этого в ведомстве призывали Uber добровольно отказаться от пилотного проекта.

По мнению чиновников, Uber должна была зарегистрировать свои автомобили как беспилотные. В компании настаивали, что раз за рулем машины для подстраховки всегда находится водитель, то особый процесс регистрации не нужен.