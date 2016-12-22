Суд отправил в колонию воспитательницу за репост видео с ребенком. Прокуратура просила не лишать ее свободы
Курганский областной суд постановил отправить воспитательницу детсада из Екатеринбурга Евгению Чудновец в колонию на пять месяцев за распространение детской порнографии. Об этом сообщает правозащитник Павел Чиков.
Чудновец НЕ освободили. Суд снизил с 6 до 5 мес колонии. Отменили передачу ребенка в приют. НГ Евгения встретит в СИЗО, потом поедет на этап pic.twitter.com/lQK1OrgJQM— Pavel Chikov (@pchikov) December 22, 2016
Таким образом апелляционная инстанция сократила назначенный Катайским судом срок на один месяц. При этом сторона обвинения просила заменить приговор на исправительные работы, а защита — оправдать Чудновец.
В ноябре 2016 года Чудновец приговорили к полугоду в колонии за распространение детской порнографии. Поводом стал репост видеоролика с издевательствами над обнаженным ребенком. Сама Чудновец не имела никакого отношения к ролику, она просто разместила его в группе «ВКонтакте».
На видео было показано, как воспитатели катайского детского лагеря издевались над одним из подопечных. После публикации ролика воспитателя и вожатого лагеря приговорили соответственно к трем и шести годам лишения свободы.
Ранее прокуратура просила смягчить наказание Чудновец, у которой трехлетний сын. Приговор воспитательнице также возмутил уполномоченного по правам ребенка Анну Кузнецову.