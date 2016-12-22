Суд отправил в колонию воспитательницу за репост видео с ребенком. Прокуратура просила не лишать ее свободы

Курганский областной суд постановил отправить воспитательницу детсада из Екатеринбурга Евгению Чудновец в колонию на пять месяцев за распространение детской порнографии. Об этом сообщает правозащитник Павел Чиков.

Чудновец НЕ освободили. Суд снизил с 6 до 5 мес колонии. Отменили передачу ребенка в приют. НГ Евгения встретит в СИЗО, потом поедет на этап pic.twitter.com/lQK1OrgJQM — Pavel Chikov (@pchikov) December 22, 2016

Таким образом апелляционная инстанция сократила назначенный Катайским судом срок на один месяц. При этом сторона обвинения просила заменить приговор на исправительные работы, а защита — оправдать Чудновец.