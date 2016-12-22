Путин: Россия сильнее любого потенциального агрессора

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия на сегодняшний день «сильнее любого потенциального агрессора». С таким утверждением он выступил на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил на коллегии, что за 2016 год на пять процентов выросли поставки новой техники и оружия в российские войска. ВМФ получил 24 новых корабля, ВДВ — 188 боевых машин. Доля современных образцов техники в войсках постоянной готовности выросла почти до 60 процентов.

При этом Шойгу заявил, что Россия «не втягивается в гонку вооружений, а планомерно выполняет программы перевооружения армии и флота».

По словам министра, боевые возможности российской армии за год выросли на 14 процентов. В 2017 году, как сообщил Шойгу, министерство обороны будет усиливать войска на западном направлении и в Арктике.