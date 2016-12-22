Россия стала в полтора раза чаще поднимать истребители для охраны границы

Количество вылетов российских истребителей в приграничных районах за последнее время увеличилось на 61 процент. Об этом на коллегии Минобороны России отчитался глава ведомства Сергей Шойгу.

Он уточнил, что вылеты пришлось нарастить на Балтике, в Черном море и в Арктике. Активность пограничной авиации министр связал с разведывательными полетами НАТО, которых, по словам Шойгу, стало в три раза больше по сравнению с 2000-м годом.

По периметру России впервые в истории было создано радиолокационное поле для предупреждения о ракетном нападении. Это стало возможным после ввода в строй РЛС в Орске, Барнауле и Енисейске.

Шойгу также рассказал, что НАТО удвоило интенсивность военных учений. Он заметил, что на маневрах в британском Солсбериплейн для обозначения противника использовали танки российского производства и российскую военную форму. «Последний раз такой метод обучения войск применяла фашистская Германия в годы Великой Отечественной войны», — заявил министр обороны.