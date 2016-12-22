Опубликовано видео взрыва газового баллона на станции «Коломенская»
На YouTube появилась запись видеорегистратора с моментом взрыва газового баллона на станции метро «Коломенская». Судя по записи, взрыв произошел в 9:27 по Москве.
По последним данным, количество пострадавших от взрыва возросло до семи человек. Четверо из них госпитализированы.
Взрыв на «Коломенской» произошел во время строительных работ, на которых использовалось газовое оборудование. В этот момент южный вестибюль станции был закрыт для пассажиров.
В Московском метрополитене заявили, что компания, проводившая работы, будет отстранена от подрядов.