Опубликовано видео взрыва газового баллона на станции «Коломенская»

На YouTube появилась запись видеорегистратора с моментом взрыва газового баллона на станции метро «Коломенская». Судя по записи, взрыв произошел в 9:27 по Москве.

м Коломенская 22.12.2016 9.27 Владимир Сухарев

По последним данным, количество пострадавших от взрыва возросло до семи человек. Четверо из них госпитализированы.