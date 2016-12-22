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Опубликовано видео взрыва газового баллона на станции «Коломенская»

Meduza
09:20, 22 декабря 2016
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На YouTube появилась запись видеорегистратора с моментом взрыва газового баллона на станции метро «Коломенская». Судя по записи, взрыв произошел в 9:27 по Москве.

м Коломенская 22.12.2016 9.27
Владимир Сухарев

По последним данным, количество пострадавших от взрыва возросло до семи человек. Четверо из них госпитализированы.

Взрыв на «Коломенской» произошел во время строительных работ, на которых использовалось газовое оборудование. В этот момент южный вестибюль станции был закрыт для пассажиров.
В Московском метрополитене заявили, что компания, проводившая работы, будет отстранена от подрядов.
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