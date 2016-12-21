Найдите тех, кому скучно на вечеринкеИгра «Медузы» и re:Store

Володин заявил, что Навальный по закону не может участвовать в выборах. На самом деле может

Ведомости
17:57, 21 декабря 2016

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что оппозиционер Алексей Навальный по закону не может участвовать в выборах президента.

Как сообщают «Ведомости», Володин сказал: «Пусть законы читает, он же юрист. Его намерение должно в первую очередь опираться на закон. Если закон ему позволяет, тогда можно о чем-то рассуждать. А когда закон не позволяет, зачем людей-то вводить в заблуждение?»

На возражение журналиста, что сейчас у Навального нет судимости, которая не позволила бы ему выдвинуться в президенты, Вячеслав Володин заметил: «Я не готов трактовать в вашей трактовке».

«Потому что если закон у нас сегодня соблюдается, тогда надо исходить из этого. Тогда ему надо мечтать о другом, а не о выборах. А если мы начинаем это прикручивать к решениям, которые приняты где-то, и потом ссылать на эту норму — то можно многое обсуждать и договориться до не пойми чего», — сказал Вячеслав Володин.

Ведомости
Алексей Навальный 13 декабря объявил, что идет на выборы президента России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к выдвижению Алексея Навального, ответил «Никак».
За месяц до того, как Навальный объявил о намерении выдвинуться в президенты, Верховный суд России по указанию Европейского суда по правам человека отменил приговор оппозиционеру по делу «Кировлеса». После снятия судимости по тяжкой статье Навальный по закону получил право на участие в выборах. Сейчас дело «Кировлеса» вновь рассматривается в суде, который может снова вынести приговор Алексею Навальному.
Вячеслав Володин возглавил Госдуму в сентябре 2016 года после парламентских выборов. До этого он работал первым заместителем администрации президента, где отвечал за внутреннюю политику в России.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться