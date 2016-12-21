Володин заявил, что Навальный по закону не может участвовать в выборах. На самом деле может
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что оппозиционер Алексей Навальный по закону не может участвовать в выборах президента.
Как сообщают «Ведомости», Володин сказал: «Пусть законы читает, он же юрист. Его намерение должно в первую очередь опираться на закон. Если закон ему позволяет, тогда можно о чем-то рассуждать. А когда закон не позволяет, зачем людей-то вводить в заблуждение?»
На возражение журналиста, что сейчас у Навального нет судимости, которая не позволила бы ему выдвинуться в президенты, Вячеслав Володин заметил: «Я не готов трактовать в вашей трактовке».
«Потому что если закон у нас сегодня соблюдается, тогда надо исходить из этого. Тогда ему надо мечтать о другом, а не о выборах. А если мы начинаем это прикручивать к решениям, которые приняты где-то, и потом ссылать на эту норму — то можно многое обсуждать и договориться до не пойми чего», — сказал Вячеслав Володин.