Володин заявил, что Навальный по закону не может участвовать в выборах. На самом деле может

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что оппозиционер Алексей Навальный по закону не может участвовать в выборах президента.

Как сообщают «Ведомости», Володин сказал: «Пусть законы читает, он же юрист. Его намерение должно в первую очередь опираться на закон. Если закон ему позволяет, тогда можно о чем-то рассуждать. А когда закон не позволяет, зачем людей-то вводить в заблуждение?»

На возражение журналиста, что сейчас у Навального нет судимости, которая не позволила бы ему выдвинуться в президенты, Вячеслав Володин заметил: «Я не готов трактовать в вашей трактовке».