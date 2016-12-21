В Ростовской области поставили памятник Сталину

В селе Куйбышево Ростовской области поставили памятник Иосифу Сталину.

В Куйбышево установили памятник Сталину,найденный активистами "Миус-фронта" в одном из местных колодцев. #Ростов'ская обл. pic.twitter.com/lCAc2RyIo2 — Радио Ростова 101.6 (@radiorostova) December 21, 2016

В администрации Куйбышевского района сообщили, что установку бюста не финансировали из бюджета: деньги собрали коммунисты и ветераны Великой Отечественной войны.

Глава поискового объединения «Миус-фронт» Андрей Кудряков рассказал, что бюст Сталина, установленный в селе, советские солдаты спрятали в колодце в 1941 году, во время отступления. Нашли его случайно во время сельскохозяйственных работ.