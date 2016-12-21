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В Ростовской области поставили памятник Сталину

1rnd.ru
15:00, 21 декабря 2016
Надежный источник

В селе Куйбышево Ростовской области поставили памятник Иосифу Сталину.

Радио Ростова 101.6

В администрации Куйбышевского района сообщили, что установку бюста не финансировали из бюджета: деньги собрали коммунисты и ветераны Великой Отечественной войны.

Глава поискового объединения «Миус-фронт» Андрей Кудряков рассказал, что бюст Сталина, установленный в селе, советские солдаты спрятали в колодце в 1941 году, во время отступления. Нашли его случайно во время сельскохозяйственных работ.

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