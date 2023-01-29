Война Триста сороковой день
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 28 января читайте здесь.
«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.
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Гараж-рок-группа Sonic Death, в которой поет и играет один из самых известных русскоязычных инди-музыкантов Арсений Морозов (он же Padla Bear Outfit и «Арсений Креститель»), высказалась по поводу вторжения особенно радикально. Среди прочего коллектив начал играть концерты на фоне украинских трезубцев. «Медуза» поговорила с Морозовым о мире после 24 февраля — и о том, зачем он переводит на украинский язык свою последнюю пластинку.
В Одесской и Николаевской областях объявлена воздушная тревога.
Поселок Благодатное в Донецкой области перешел под контроль российских сил, утверждает основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин.
Украинская сторона потерю населенного пункта не подтверждала. Минобороны РФ это тоже пока не комментировало.
Благодатное находится севернее Бахмута на трассе, ведущей к городу Северску.
В условиях войны невозможно независимо подтвердить заявления сторон о ходе боевых действий.
Часов Яр, Донецкая область
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