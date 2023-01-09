Война Триста двадцатый день
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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 8 января читайте здесь.
Главные новости:
- Режим прекращения огня, объявленный российскими властями на Рождество, официально завершился. Генштаб ВСУ сообщил, что войска РФ нарушили его более 50 раз только за последние сутки. Минобороны РФ утверждает, что российские военные соблюдали объявленный режим, но отвечали на украинские обстрелы.
- Минобороны РФ объявило об «операции возмездия» в ответ на удар ВСУ по Макеевке. В результате обстрела двух общежитий Краматорска были убиты более 600 украинских военнослужащих, утверждает ведомство. ВСУ заявили, что это не соответствует действительности.
- Украинские власти также сообщили об обстреле Краматорска, но информацию о погибших военных не комментировали. Среди мирных жителей, по их данным, жертв нет.
- Россия и Украина провели новый обмен военнопленными по формуле 50 на 50.
- Минобороны Великобритании считает, что российская армия готовится к возможному наступлению ВСУ на двух направлениях — на севере Луганской области и в Запорожской области.
- Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что прошел курс боевой подготовки в лагере ЧВК Вагнера. Он опубликовал видео, как едет на танке в военной форме и с автоматом в руках.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Представители самопровозглашенной ЛНР объявили об «освобождении» населенного пункта Бахмутское, сообщает ТАСС.
На этом участке фронта ожесточенные бои идут уже несколько месяцев. Российские войска безуспешно пытаются взять Бахмут и Соледар. Вот, как накануне описывал ситуацию президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении:
Бахмут держится, несмотря ни на что. И хотя большая часть города разрушена российскими ударами, наши воины отражают постоянные попытки российских наступлений. Соледар держится. Хотя там еще больше разрушений и очень тяжело… нет такого клочка земли вблизи этих двух городов, на котором бы не отдал свою жизнь оккупант за безумные идеи хозяев российского режима. Это одно из самых кровавых мест на фронте.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- За сутки российские войска нанесли семь ракетных и 31 авиаудар, а также совершили 73 обстрела из РСЗО.
- ВС РФ ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях. На Купянском направлении противник пытается улучшить тактическое положение.
- ВСУ отразили атаки противника в районах населенных пунктов Стельмаховка и Краснопоповка Луганской области и Соледар, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клещеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка в Донецкой области.
- По имеющейся информации, значительное количество вооружения и военной техники, прибывающей для обучения личного состава противника в Беларусь из РФ снята с длительного хранения и требует обслуживания. К этим работам привлекаются белорусские военнослужащие.
- Отмечается тенденция к ухудшению морально-психологического состояния личного состава российских войск. Так, среди военных 127-й отдельной разведывательной бригады, которая дислоцируется в Севастополе, ширится мнение об окончании войны на любых условиях.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта, включая Минобороны.
Вчера в украинских и российских телеграм-каналах, а также в украинских СМИ распространили видео, на котором мужчина, называющий себя мобилизованным из Самары, рассказал об обстоятельствах гибели российских военнослужащих в Макеевке (Донецкая область) в ночь на Новый год.
Astra утверждает, что на опубликованном видео «под видом мобилизованного из Самары Антона Головинского снимается абсолютно другой человек». Astra сообщила со ссылкой на родных Антона Головинского, что он действительно был в Макеевке, но на видео снят не он. Родные не могут с ним связаться с 31 декабря.
В 2022 году российские власти развязали войну с Украиной, ввели в стране военную цензуру, разгромили независимые СМИ и приняли новые, еще более репрессивные законы. Возбуждены сотни политических дел, заблокированы сотни тысяч сайтов. О том, как именно за последний год трансформировался режим под управлением Владимира Путина, «Медуза» поговорила с политологом Владимиром Гельманом.
Здравствуйте! Мы начинаем трансляцию, в которой будем следить за всеми важными событиями, связанными с войной в Украине. Спасибо, что вы с нами.