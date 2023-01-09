Война Триста двадцатый день

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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 8 января читайте здесь.

Главные новости:

Режим прекращения огня, объявленный российскими властями на Рождество, официально завершился. Генштаб ВСУ сообщил, что войска РФ нарушили его более 50 раз только за последние сутки. Минобороны РФ утверждает, что российские военные соблюдали объявленный режим, но отвечали на украинские обстрелы.

Минобороны РФ объявило об «операции возмездия» в ответ на удар ВСУ по Макеевке. В результате обстрела двух общежитий Краматорска были убиты более 600 украинских военнослужащих, утверждает ведомство. ВСУ заявили, что это не соответствует действительности.

Украинские власти также сообщили об обстреле Краматорска, но информацию о погибших военных не комментировали. Среди мирных жителей, по их данным, жертв нет.

Россия и Украина провели новый обмен военнопленными по формуле 50 на 50.

Минобороны Великобритании считает, что российская армия готовится к возможному наступлению ВСУ на двух направлениях — на севере Луганской области и в Запорожской области.

Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что прошел курс боевой подготовки в лагере ЧВК Вагнера. Он опубликовал видео, как едет на танке в военной форме и с автоматом в руках.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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