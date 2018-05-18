Успей занять пост министра! Как не упустить место в новом правительстве: игра «Медузы»

В российском правительстве, состав которого Дмитрий Медведев объявил 18 мая, не так много новых лиц. Зато те, кто раньше занимался одним регионом или отраслью, стали заниматься другими. Например, вице-премьер Виталий Мутко отвечал за спорт, а будет отвечать за строительство. «Медуза» предлагает вам почувствовать себя претендентом на должность министра и попытаться занять место в правительстве — не важно какое.

Как играть: Все просто — займите кресло министра прежде, чем это сделает кто-нибудь из ваших конкурентов.