Работе на удаленке почти год! Как ваши успехи? Тест-анкета для всех, кто трудится, не вставая с дивана

Год назад работа из дома казалась роскошью, доступной исключительно фрилансерам. Сегодня же никого не удивить совещаниями по видеосвязи или корпоративами на дому. Годовщину всеобщей удаленной работы отмечаем тестом, который мы придумали вместе с X5 Retail Group. Проверьте, удалось ли вам принять все нюансы новых трудовых реалий, а мы расскажем, какой из вас удаленщик.

Начать игру

Сделано в продано! Фото: Evgenii Iaroshevskii / Shutterstock, в анонсе — eva_blanco / Shutterstock