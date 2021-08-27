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Ой-ля-ля, ой-ля-ля, погадать на планы сентября! Тест-гадание по рабочему столу вашего ноутбука

Мы проводим с гаджетами большую часть нашей жизни. Неудивительно, что по ним можно составить гороскоп чуть ли не точнее, чем по знакам зодиака и положению звезд. В этом тесте, который мы сделали вместе с производителем ноутбуков MSI, вам суждено узнать свое предсказание на сентябрь. А для этого нужно выбрать те экраны компьютеров, которые похожи на ваши.

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