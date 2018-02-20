Что это у него на груди? Разбираетесь ли вы в советских орденах. Тест «Медузы»

Ровно 40 лет назад, 20 февраля 1978 года, Леониду Брежневу вручили орден Победы — высшую военную награду в истории СССР. Этот орден вручали во время Великой Отечественной войны маршалам и генералиссимусам. Спустя 30 лет после войны орден получил Брежнев, дослужившийся во время войны до генерал-майора, — и это вызвало негодование и у ветеранов, и в партийной среде. Спустя еще 11 лет, в период перестройки, Брежнева лишили награды (посмертно). Воспользовавшись этим поводом, «Медуза» предлагает читателям проверить, как хорошо вы разбираетесь в наградах.