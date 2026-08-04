Некоторые сервисы сообщили о новой волне блокировок VPN в России. Ее называют одной из крупнейших за последнее время Что об этом известно

4 августа один из популярных VPN-сервисов Amnezia сообщил о новой атаке российских властей на средства обхода блокировок. В посте отмечается, что она продолжается как минимум несколько дней. Подробностей о новой волне блокировок представители Amnezia не приводят.

Друзья, за последние два дня мы видим множество сообщений о массовых блокировках других VPN. Не так давно это случилось и с нами, но новая волна нас не затронула.

Издание SecurityLab пишет, что сразу несколько VPN-сервисов сообщили 4 августа о сбоях в работе и проблемах с подключением. По данным журналистов, под новые ограничения попали IP-адреса и целые подсети крупных хостинг-провайдеров. Названия сервисов, пострадавших в результате новой волны блокировок, издание не приводит.

В условиях постоянных ограничений в России важно иметь как минимум два-три надежных сервиса для обхода блокировок. Воспользуйтесь простой инструкцией «Медузы», чтобы подобрать себе и установить VPN.

«Медуза» изучила соцсети ряда популярных среди россиян VPN-сервисов. Сообщение о проблемах нашлось у Paper VPN — оно было опубликовано днем 4 августа. В этом посте тоже не уточняется, что могло стать причиной сбоев.

В комментариях пользователи подтверждают, что сервис работает с перебоями. Некоторым из них помогла смена локации, через которую идет соединение. Другие пользователи пишут, что либо не заметили проблем, либо столкнулись с тем, что Paper VPN работает, но медленней, чем обычно.

«Агентство» уточняет, что об ограничениях также пишут сервисы VPN Legend, GaMMa VPN, LTVPN, ABS и FoxyBot. В их постах говорится, что блокировка затронула только часть серверов.

Один из руководителей ФБК в своем телеграм-канале называет нынешнюю атаку на независимые VPN-сервисы «самой крупной за всю историю». На основании чего сделан такой вывод, он не уточняет.

Волков предполагает, что новые ограничения оказались эффективными благодаря тому, что российские приложения (например, банков и маркетплейсов) следят за пользователями. Это позволило Роскомнадзору собрать большую базу IP-адресов, чтобы провести масштабную атаку.

Такое же предположение в комментарии «Агентству» высказал киберадвокат Саркис Дарбинян.

По подсчетам телеграм-канала «Эксплойт», ограничения затронули более 20 популярных VPN. Его авторы тоже пишут, что это одна из крупнейших атак на сервисы обхода блокировок за последнее время. Однако оценить ее реальный масштаб пока невозможно.

Накануне источники РБК сообщили, что Минцифры хочет ужесточить контроль за IP-адресами корпоративных VPN, которые разрешено использовать в России. Как отмечают собеседники издания, сейчас такие адреса находятся в специальном списке и не попадают под блокировки.

Однако в этот перечень регулярно попадают «замаскированные» VPN-сервисы, которые используются для обхода ограничений российских властей. В Минцифры с помощью хостинг-провайдеров хотят создать механизм постоянного мониторинга, чтобы оперативно исключать подозрительные IP-адреса из списка.

Связана ли новая волна блокировок с этими обсуждениями — пока неизвестно. Также сложно сказать, использует ли РКН какие-то новые методы борьбы с VPN.

Ранее этим летом сервис Amnezia подвергся масштабной атаке, которая длилась полтора месяца. Она затронула не только серверы, но и инфраструктуру компании. В частности, с DDoS-атаками столкнулась платежная система сервиса. Представители Amnezia уверены, что за всем этим стоит Роскомнадзор.

Что рассказал разработчик Amnezia о недавней атаке

«Теоретически они могут заблокировать любой сервис целиком» Этим летом Amnezia — один из самых популярных VPN-сервисов у россиян — пережил крупнейшую атаку, которая длилась полтора месяца. Интервью разработчика сервиса

Что рассказал разработчик Amnezia о недавней атаке

«Теоретически они могут заблокировать любой сервис целиком» Этим летом Amnezia — один из самых популярных VPN-сервисов у россиян — пережил крупнейшую атаку, которая длилась полтора месяца. Интервью разработчика сервиса

«Медуза» Фото на обложке: Jakub Porzycki / NurPhoto / Getty Images