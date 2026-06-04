Один из крупнейших VPN-сервисов — Amnezia VPN — несколько дней практически не работает после масштабной на его инфраструктуру. По словам разработчиков, из-за атаки невозможно переключаться между серверами. Это затронуло всех пользователей Amnezia Free и Premium. Разработчики считают, что за атакой стоит Роскомнадзор, который отвечает в России за блокировки. Рассказываем, что об этом известно.

По словам разработчиков, часть пользователей Amnezia VPN испытывают проблемы с подключением с конца мая. Им недоступны некоторые локации, а само приложение работает нестабильно. Сбои объяснили последствиями «беспрецедентной DDoS-атаки на фоне прицельной блокировки массива IP-адресов Amnezia VPN».

В спланированной атаке сервис обвинил Роскомнадзор: «Впервые мы можем констатировать факт, что РКН начал не только блокировать VPN-сервера, но и активно атаковать нашу инфраструктуру». Ведомство это заявление не комментировало.

Впервые об атаке представители Amnezia VPN сообщили 1 июня. При этом они отметили, что некоторые другие VPN-сервисы тоже «испытывают проблемы с доступностью». Что это за сервисы, в сообщении не уточнялось.

Изначально разработчики оценивали время на полное восстановление работы Amnezia VPN в несколько часов. Но проблемы с подключением наблюдаются до сих пор. В сервисе отметили, что атака затронула больше ресурсов, чем когда-либо раньше, и времени на восстановление работы может потребоваться больше обычного.

4 июня разработчики сообщили, что пытаются «найти наиболее эффективный способ восстановления стабильной работы сервисов» и «работа продолжается в круглосуточном режиме». Пользователям Amnezia Premium сервис пообещал компенсацию за дни, в которые VPN не работал.

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В середине мая Amnezia VPN уже сталкивался со сбоями в работе — как и многие другие сервисы обхода блокировок. В конце мая — начале июня наблюдались неполадки в работе BlancVPN — еще одного популярного сервиса. 4 июня BlancVPN сообщил, что работа большей части сервиса восстановлена.

В Amnezia, не раскрывая деталей, объясняли проблемы с подключением «массовыми блокировками в связи с действиями цензоров». Одновременно сообщалось, что в России зафиксировали беспрецедентное количество жалоб на работу криптографического протокола MTProto, который разработала команда телеграма для обхода блокировок мессенджера.

По словам экспертов, Роскомнадзор развивает механизмы блокировок, а VPN-сервисы постоянно вынуждены разрабатывать новые способы их обхода. «В 2026 году блокировок стало больше, чем в 2025-м, а в 2025-м — больше, чем в 2024-м. Пока нет оснований ожидать изменения этой тенденции», — говорил в комментарии «Медузе» представитель BlancVPN.

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