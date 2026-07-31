Из офиса Netflix украли копию еще не вышедшего фильма, в котором снялся Николас Кейдж. Создатели картины подали иск к стримингу на 105 миллионов долларов

Кадр из фильма «Стойкость», опубликованный сервисом IMDb Op-Fortitude

В федеральный суд Калифорнии подали иск на 105 миллионов долларов к Netflix из-за того, что из офиса стримингового сервиса украли жесткий диск, на котором был еще не вышедший фильм «Стойкость» (Fortitude) с участием Николаса Кейджа. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Действие шпионского триллера «Стойкость» разворачивается в Лондоне. В центре сюжета — оперативники британской разведки, которые «меняют ход Второй мировой войны». Вместе с Кейджем в фильме снялись Мэттью Гуд, Майкл Шин и Бен Кингсли. Бюджет фильма составил 45 миллионов долларов.

Иск подал сценарист и продюсер картины, швейцарский бизнесмен Саймон Афрам, а также созданная им компания Op-Fortitude. 15 июня создатели картины привезли диск с фильмом в офис Netflix в Лос-Анджелесе. Они, предположительно, сообщили представителям стриминга, что копия фильма не зашифрована и попросили удалить его сразу после просмотра. Через несколько дней офис Netflix ограбили. Злоумышленники забрали, в том числе несколько дисков со столов в офисе, среди которых оказался диск со «Стойкостью».

Руководитель отдела закупки фильмов Netflix Шон Берни сообщил, что компания впервые столкнулась с подобной кражей. По его словам, служба безопасности не смогла найти грабителей.

Создатели фильма в своем иске утверждают, что Netflix отказался сообщить, обращалась ли компания в полицию и привлекала ли правоохранительные органы к расследованию кражи. Согласно иску, Netflix отклонила просьбу создателей фильма привлечь к этому департамент полиции Лос-Анджелеса. По мнению продюсеров фильма, кража диска с фильмом значительно усложнила продажу картины потенциальному дистрибьютору.

В Netflix заявили, что не несут ответственности за фильмы, которые передаются без «соблюдения надлежащих мер безопасности». «Хотя мы и не владеем правами на „Стойкость“, мы серьезно относимся к безопасности контента и приняли дополнительные меры для поддержки режиссера и его команды. Это включает в себя проведение тщательного расследования и предложение отслеживать известные пиратские сайты на предмет любого несанкционированного распространения или продажи картины», — сказали в компании.

Как отмечает Variety, у фильма «Стойкость» «непростая судьба». В 2023 году продюсер картины Саймон Афрам подал в суд на Мартина Скорсезе, обвинив его в том, что режиссер присвоил себе 500 тысяч долларов, выступая исполнительным продюсером картины, но ничего не предпринял, чтобы начать создание фильма. Адвокаты Скорсезе подали встречный иск, утверждая, что у Афрама были «нереалистичные ожидания» из-за того, что он «новичок» в индустрии. В итоге стороны заключили соглашение.

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