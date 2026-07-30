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В Москве арестован миллиардер Валерий Кустов Принадлежащая ему компания выпускает майонез «Слобода» и масло «Олейна». Но задержали его по делу о мошенничестве при производстве дронов
Источник: Meduza
- В Москве по подозрению в мошенничестве в особо крупной форме задержали миллиардера Валерия Кустова, который возглавляет совет директоров и является основным акционером (его доля — 42%) группы компаний «Эфко». Вместе с ним задержан гендиректор «Эфко» Евгений Ляшенко. Как сообщает РБК, Кустова уже арестовали до 29 сентября. Ляшенко меру пресечения должны избрать в ближайшее время.
- Валерий Кустов создал компанию «Эфко» вместе с партнерами в 1994 году. На текущий момент это один из крупнейших производителей продуктов (в том числе масла и майонеза) в России. Компании принадлежат бренды «Слобода», Altero, DeOlio и Fresh. В 2025 году «Эфко» приобрела активы, ранее принадлежавшие американской компании Bunge. В сделку, среди прочего, вошли бренды «Олейна» и Ideal. Состояние самого Кустова оценивается в 1,1 миллиарда долларов. Он занимает 144-е место в рейтинге российских миллиардеров Forbes за 2026 год.
- Днем ранее, 29 июля, по тому же уголовному делу арестовали заместителя директора по развитию «Эфко» Екатерину Кустову (кем она приходится миллиардеру — не уточняется) и директора по стратегическому развитию управляющей компании группы Владислава Романцева. Также в СИЗО оказалась замглавы управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Половченя. Ее подозревают в особо крупной растрате.
- Собеседники РБК рассказали, что расследование связано с реализацией проекта по созданию беспилотных авиационных систем «Транспорт будущего». В начале мая 2026-го по этому делу арестовали бывшего гендиректора этой компании, экс-советника губернатора Самарской области Юрия Козаренко. По данным «Коммерсанта», именно показания Козаренко привели к аресту остальных фигурантов.
- Компания «Транспорт будущего» была создана в 2021 году, как проект членов совета директоров ГК «Эфко». Она занимается разработкой агродронов и дронов-доставщиков. По крайней мере, эта информация указана на официальном сайте. В 2023-м «Транспорт будущего» вышла из состава ГК «Эфко» и с тех пор, по словам Козаренко, существовала за счет частных инвестиций и заемных средств.
- Как отмечает «Агентство», созданный компанией агродрон С-80 (его также называют «изделие 80») активно используют на фронте. В частности, об этом писали РИА Новости в июне 2025 года, а также рассказывал телеканал НТВ в одном из своих репортажей.
- При этом Z-блогеры часто критиковали С-80, подчеркивая, что это «хлам», который не работает в условиях боевых действий. «Чтобы они полетели в условиях СВО, их приходится переделывать полностью — всю внутрянку, платы, управление. А еще есть проблемы с батареями. По этому у большинства подразделений они стоят на складах», — писал Владимир Романов, автор телеграм-канала «Romanov Лайт».
- В декабре 2023 года «Транспорт будущего» открыл второй завод по производству дронов в Тольятти (первая площадка находится в Белгородской области). Общий объем инвестиций в этот проект оценивался в семь миллиардов рублей. Через год в компании заявили, что готовы производить до 100 беспилотников в месяц на двух площадках — а со временем увеличить это число до 250.
- В середине июня 2026-го, уже после ареста Юрия Козаренко, глава Минобороны РФ Андрей Белоусов критически высказался о дронах С-80 на встрече с военными в присутствии Владимира Путина. Отвечая на вопрос одного из участников встречи о производстве беспилотников, Белоусов заявил: «Линейка сильно увеличилась. В прошлом году практически один только вид был такой — „изделие 80“ знаменитое. Оно не очень качественное было, сейчас его дорабатывают».