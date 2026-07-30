В Москве по подозрению в крупном мошенничестве задержали председателя совета директоров и основного акционера группы компаний масложировой промышленности «Эфко» Валерия Кустова, сообщают источники РБК.

Вместе с Кустовым задержан генеральный директор ГК «Эфко» Евгений Ляшенко. Следствие требует их арестовать.

Ранее фигурантами этого дела стали замдиректора по развитию «Эфко» Екатерина Кустова и директор по стратегическому развитию управляющей компании группы Владислав Романцев. Их суд арестовал накануне.

По словам собеседников РБК, претензии силовиков связаны с проектом по созданию «Транспорт будущего». В рамках этого же расследования ранее был арестован гендиректор проекта и бывший советник губернатора Самарской области Юрий Козаренко.

Кроме того, по обвинению в растрате в связи с «Транспортом будущего» в СИЗО оказалась замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга России Алла Половченя.

Валерий Кустов занимает 144-е место в рейтинге российских миллиардеров Forbes за 2026 год. Его состояние издание оценивает в 1,1 миллиарда долларов.

Группа компаний «Эфко» — один из крупнейших производителей продуктов в России, специализируется в том числе на масле и майонезе. «Эфко» выпускает продукцию под брендами «Слобода», Altero, DeOlio, Fresh, а в 2025-м стала владельцем производителя растительного масла «Олейна».

Проект «Транспорт будущего» существует с 2021 года. Изначально его создали при участии «Эфко», но затем он стал самостоятельной компанией. В 2023-м проект запустил первую очередь завода по производству беспилотных авиационных систем в особой экономической зоне «Тольятти». В 2025-м завод посещал Владимир Путин.