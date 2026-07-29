26-летний актер Алексей Ярмущик, работавший в театре под руководством Сергея Безрукова, утром 28 июля опубликовал в своем инстаграме видео, в котором обратился к президенту РФ Владимиру Путину. Он заявил, что Путин — не его президент, а Крым — «не наш». На момент публикации заметки видео Ярмущика набрало больше миллиона просмотров и свыше 30 тысячи лайков. Рассказываем, что известно.

Что он сказал

Владимир Владимирович Путин, здравствуйте. Меня зовут Леша, я актер театра и кино. Я работал в театре у Безрукова полтора года. Я снимался в сериале в главной роли. В общем, я очень талантливый актер, это многим известно в моей профессии. Я сейчас не смог заснуть, я вам хочу сказать: я каждый день, каждую ночь разговариваю с вами в голове. Как я записываю видео, как я обращаюсь к людям, как я вообще хоть что-либо делаю. И сейчас я лежал, вот я встал, 4:30 утра — я не знаю, что делать, помогите, спасите меня, я не могу заснуть. Что делать? Вот все, кто смотрит это видео сейчас, понимают о чем я. Если я действительно какая-то творческая единица, которая все это время молчала, то вот я говорю.

Я не хочу, чтобы вы были моим президентом. Никогда в жизни. Мне . Я не знаю ни одного человека, моего сверстника, кто бы вас не боялся, кто бы хотел, чтобы вы были моим президентом. Вот я сейчас вспоминаю всех творческих людей, кого я знаю, кого я видел в интернете. Один Шаман! Один Шаман против всех иноагентов!

Фух, наверное это лучшее, что сейчас могу сказать, у меня бьется сердце, у меня захватывает дух. Я самый честный на земле и самый искренний. Я просто знаю, что все люди, которые весь год следили за мной, все 27 тысяч человек, и все, кому вы пересылали мои видео, знают, кто я такой, и знают, что я никогда не вру, я всегда добрый и так далее.

Я не хочу, чтобы вы были моим президентом! Распускайте все правительство! Я не хочу смотреть ваш телевизор. Я хочу слушать свои песни. Я не хочу пользоваться «ВК», я хочу пользоваться инстаграмом, потому что он лучше. Да, я зумер, я редко ходил на выборы, я вообще не обращал внимания на политику. Но когда мне стукнуло 14, я пришел на английский, и мой учитель сказал, что поссорился со своим другом лучшим из-за Крыма… Я не считаю, что Крым — наш. И это не какая-то великая фраза. Ни один мой сверстник так не считает. Если может быть когда-то считали так люди, то сейчас… Я уже даже не знаю о чем говорить. Вся моя лента в инстаграме, все мои знакомые либо уезжают, либо в шоке, либо просто не разговаривают об этом. Я не знаю, где находятся эти люди, которые любят вас как президента и уважают.

Вы — не мой президент. Это все, что я хотел сказать. Спокойной ночи.

Вскоре после публикации актер заявил, что «любит правительство и уважает Путина»

Через несколько часов после первого видео Алексей Ярмущик выпустил еще одно, в котором в восторженном тоне сказал, что находится «в шоке» от количества просмотров. По словам Ярмущика, он пообщался со своей матерью, которая сказала ему, что он ничего не понимает и Путин «много сделал» для страны. Она также прочитала ему «комментарии людей, которые ей понравились».

«Я был поражен, как по-доброму люди пишут. Наконец-то я увидел людей, которые противоположной позиции от меня. Но они добрые. Я прям в каком-то воодушевлении, ребят. Мне кажется, я что-то сделал правильное. <…> Я просто обожаю этот народ, я уже и правительство люблю, я уже и Владимира Владимировича как-то… понимаете… уважаю, что вот действительно есть люди, которые его как-то вот поддерживают. Вся суть в том, что просто поговорить. Просто поговорить. <…> Я горжусь, что родился в этой стране», — сказал Ярмущик.

Вечером 28 июля актер опубликовал короткое видео из метро. «Мне пишут в комментариях по типу — тупо и глупо. И всякое такое. Конечно это тупо и глупо, ведь я это сделал спросонья, с мятым лицом, не готовя текст. А вы как хотели? Тупо и глупо — это и есть жизнь», — сказал он на видео.

В комментарии «Осторожно, новости» Ярмущик назвал первое видео «попыткой вырваться из моего информационного пузыря, пузыря поколений». На вопрос о том, боится ли Ярмущик последствий, он ответил, что «конечно, опасается». Актер добавил, что до последнего не знает, что будет дальше, «но в мире все сложилось так», что он решил записать обращение.

По его словам, одной из причин записи ролика стали слухи о новой мобилизации в России о том, что «границы закроют как на Украине», а он не сможет выехать. «Для меня, молодого человека, это один из самых сильных побудителей тревоги», — заявил актер.

В 2023 году Алексей Ярмущик окончил Высшую школу сценических искусств Константина Райкина, после чего стал работать в Московском Губернском драматическом театре, художественный руководитель которого — Сергей Безруков (доверенное лицо Владимира Путина на двух последних президентских выборах — прим. «Медузы»). Как пишут «Осторожно, новости», в июне 2026 года Ярмущик уволился из театра, заявив, что там низкие зарплаты, а актеров «воспринимают как собственность, часто нарушают психологические границы и унижают достоинство».

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