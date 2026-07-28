Тюмень затапливает из-за сильного паводка. В городе ввели режим ЧС Фотографии и видео

Администрация Тюменской области

В Тюмени и Тюменском округе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. Река Тура выходит из берегов, многие районы города и области затопило. По словам губернатора Александра Моора, наводнение произошло из-за обильных дождей. Только в июне выпало две с половиной месячных нормы осадков. К 28 июля уровень воды в Туре поднялся до 877 сантиметров — при этом показатель критической отметки составляет 850 сантиметров. С началом паводка жители Тюмени начали жаловаться на резкое ухудшение качества воды. Они рассказывали о неприятном запахе водопроводной воды. В Роспотребнадзоре посоветовали тюменцам использовать только бутилированную воду. Пик паводка ожидается с 28 по 31 июля. Показываем, как выглядят Тюмень и ближайшие населенные пункты.

Деревня под Тюменью полностью ушла под воду

Администрация Тюменской области

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