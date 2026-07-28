В Тюмени ввели режим чрезвычайной ситуации из-за наводнения. Жители города жаловались на запах от воды и гибель рыбы в реке

В Тюмени и окрестностях ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводка на реке Тура, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Режим ЧС распространяется на город Тюмень и Тюменский муниципальный округ. «Ранее в муниципалитетах действовали режимы повышенной готовности, но ситуация осложняется, поэтому потребовалось введение режима ЧС регионального уровня», — добавил глава региона.

Губернатор пообещал поддержать жителей, пострадавших от наводнения. В постановлении, указаны конкретные адреса и населенные пункты, которые попадают в зону ЧС. Местные жители имеют право на единовременную выплату — 15 675 рублей. По мере подъема воды перечень подтопленных адресов будет дополняться.

Если во время паводка было полностью или частично утрачено личное имущество, жители смогут получить материальную поддержку: в случае полной утраты 156 тысяч рублей в случае частичной утраты — 78 тысяч рублей.

Моор связал паводок и рекордное для региона летнее наводнение с обильными дождями. По его словам, вода в Туре продолжает прибывать.

Жители Тюмени с июня жалуются на качество воды. Они жаловались на резкий неприятный запах возле реки Туры и фотографировали погибшую рыбу, которой завалены берега, а также рассказывали о неприятном запахе от воды в квартирах.

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