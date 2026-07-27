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Чемпион мира, легендарный итальянский футболист заявил, что больше не является кандидатом на пост главного тренера сборной Италии. Об этом он сообщил в сторис в инстаграме. Пирло написал, что узнал об этом вечером 26 июля. От кого именно, он не уточнил.

Сборная Италии осталась без главного тренера после того, как не смогла отобраться на чемпионат мира 2026 года. В стыковых матчах итальянцы уступили сборной Боснии и Герцеговины. Прошедший чемпионат мира стал третьим подряд, на который не смогла отобраться сборная Италии. После провала в нынешнем году подал в отставку президент Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравину, его место занял Джованни Малаго, а техническим директором организации стал еще один легендарный итальянский футболист Паоло Мальдини.

По данным итальянских СМИ, итальянская федерация предлагала возглавить сборную Хосепу Гвардиоле — бывшему тренеру «Манчестер Сити», «Баварии» и «Барселоны». Однако договориться с ним не удалось. В результате главным кандидатом стал Пирло, который в качестве тренера практически . Его кандидатуру продвигал Мальдини.

Однако в выходные итальянские СМИ начали активно писать о том, что у Пирло есть контракт с российской букмекерской компанией «Фонбет» и это может усложнить его назначение на пост тренера сборной. О том, что Пирло стал амбассадором компании, официально объявили еще в октябре 2025 года. С тех пор он неоднократно появлялся в рекламных кампаниях букмекерской конторы. В мае 2026-го Пирло (вместе с еще одним бывшим футболистом сборной Италии Марко Матерацци) приезжал в Москву, где участвовал в гала-матче, провел автограф-сессию и общался с болельщиками. Кроме того, он снялся в ролике на песню «Ой, что ни вечер, то футбол», который активно показывали во время матчей ЧМ-2026 на телеканалах «Матч ТВ».

Как отмечает La Gazzetta dello Sport, контракт Пирло с российским букмекером вызвал политические споры в Италии (уже после того, как он стал главным кандидатом на должность тренера сборной). В частности, идею назначить Пирло тренером сборной раскритиковала итальянский политик, вице-председатель Европарламента Пина Пичерно:

Пирло был выдающимся чемпионом. Но как тренер он пока что показал очень немного. <…> Не имеет значения, является ли Пирло пророссийским или нет. Важно то, что он сознательно и неоднократно предоставил свой авторитет для операции по нормализации режима Путина, участвуя в мероприятиях, которые использовала кремлевская пропаганда в то время, когда Украину бомбили. Это был не просто футбольный матч, а часть стратегии, с помощью которой Москва пытается продемонстрировать, что все может продолжаться так, будто ничего не произошло.

На этом фоне процедура назначения Пирло тренером сборной была приостановлена. La Gazetta dello Sport подчеркивает, что претензии к Пирло связаны прежде всего с тем, что «Фонбет» — это российская компания, а не с тем, что это букмекер. Изначально предполагалось, что в случае, если Пирло назначат тренером сборной, контракт с «Фонбет» будет расторгнут.

Сам Пирло 26 июля, прокомментировал произошедшее в своих соцсетях:

На протяжении всей своей карьеры, сначала как игрок, а теперь как тренер, я всегда действовал в полном соответствии с подписанными контрактами и законами стран, где работал. Профессиональное сотрудничество, оказавшееся в центре недавнего скандала, возникло в контексте моей карьеры в ОАЭ и носит исключительно коммерческий и спортивный характер. Придавать этому сотрудничеству политическое значение означает приписывать мне убеждения, которые я никогда не высказывал и которые мне не свойственны.

Сожалею, что спортивное решение быстро втянули в публичную дискуссию, в результате которой были приписаны несвойственные мне желания и намерения. Моя любовь к Италии не зависит от должности. Это часть моей истории, моей идентичности, и она всегда будет со мной.

Вскоре он объявил, что больше не является кандидатом на пост главного тренера сборной Италии. В Федерации футбола Италии это пока никак не комментировали.

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