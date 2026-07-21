В Индии разогнали крупнейший антиправительственный марш протеста Тысячи демонстрантов требовали отставки министра образования из-за скандала со вступительными экзаменами

В Нью-Дели 20 июля прошла одна из крупнейших антиправительственных демонстраций за последние годы. Десятки тысяч протестующих, в основном молодых людей, вышли на улицы и потребовали отставки министра образования Дхармендры Прадхана.

Молодежь в Индии в целом недовольна системой образования в стране и отсутствием возможности найти работу. Формальным поводом для масштабных протестов стало решение властей аннулировать результаты вступительных экзаменов в медицинские колледжи, куда студенты поступают в условиях жесточайшей , и снова провести тестирование.

Речь идет о национальном экзамене NEET (National Eligibility cum Entrance Test, национальный квалификационный вступительный тест). Это главный единый вступительный экзамен в медицинские колледжи, который сдают по всей стране. Он считается чрезвычайно сложным, и, чтобы его сдать, молодые люди по всей Индии готовятся к нему месяцами и даже годами. Для многих местных жителей поступление в медицинский колледж может стать пропуском в лучшую жизнь: получение образования может в будущем помочь найти престижную работу. Поэтому многие семьи продают землю и влезают в долги, чтобы оплатить репетиторов своим детям.

3 мая NEET сдавали более двух миллионов абитуриентов. Через несколько дней стало известно, что экзаменационные задания слили, власти решили аннулировать результаты и провести тестирование снова. Пересдача стала тяжелым испытанием для поступающих. Во второй раз им пришлось сдавать экзамен в условиях усиленных мер безопасности. В итоге более 20 студентов не выдержали стресса и покончили с собой.

На этом фоне — появившееся в шутку, но быстро ставшее самым популярным движение в стране — призвала сторонников пройти маршем протеста к парламенту Индии. Акцию приурочили к открытию летней сессии парламента. Власти протесты не согласовали и в итоге жестко разогнали демонстрантов дубинками и слезоточивым газом.

Протестующие пытаются прорваться к месту проведения акции через баррикады Anushree Fadnavis / Reuters / Scanpix / LETA

Ritesh Shukla / Getty Images

Полицейский стреляет в сторону протестующих специальными патронами со слезоточивым газом Anushree Fadnavis / Reuters / Scanpix / LETA Участник акции бросает один из патронов с газом назад в полицейских Adnan Abidi / Reuters / Scanpix / LETA

По данным полиции Дели, в результате столкновений в центре города пострадали около 180 человек, включая 118 сотрудников сил безопасности и полиции, а также 60 протестующих. Основатель «Партии тараканов» Абхиджит Дипке утверждает, что более 150 протестующих обратились за помощью врачей. Сам он и некоторые его сторонники с июня проводят сидячую забастовку, требуя отставки министра образования.

По словам Дипке, участники акции решили не возобновлять марш к парламенту, поскольку в партии не хотят, чтобы пострадало еще больше молодых людей. Однако активисты обещали продолжить антиправительственные протесты в другой форме.

Полиция избивает протестующих дубинками в попытках разогнать марш Manish Swarup / AP / Scanpix / LETA

Одна из участниц акции мешает полиции задержать ее соратника Anushree Fadnavis / Reuters / Scanpix / LETA

После марша в Нью-Дели усилили меры безопасности: некоторые районы патрулируют сотрудники правительственных военизированных формирований. Однако 500 протестующих 21 июля снова вышли на акцию протеста в центре Нью-Дели.

Anushree Fadnavis / Reuters / Scanpix / LETA

Arun Sankar / AFP / Scanpix / LETA Anushree Fadnavis / Reuters / Scanpix / LETA

Дымка от слезоточивого газа над участниками марша Vijay Pandey / EPA / Scanpix / LETA

Премьер-министр Индии Нарендра Моди 21 июля впервые с начала скандала с экзаменами прокомментировал ситуацию. По его словам, правительство незамедлительно отреагировало на сообщения о нарушениях во время экзаменов. В связи с этим делом арестованы 13 человек. Моди отметил, что повторное тестирование прошло успешно, а его результаты объявили без задержек. Кроме того, он призвал создать более надежную систему государственных экзаменов, чтобы исключить подобные нарушения.

Вскоре после марша стало известно, что суд разрешил перевести из государственной клиники в частную 59-летнего активиста Сонама Вангчука. 28 июня он начал голодовку в знак поддержки молодежного движения. 18 июля полиция доставила его в больницу, несмотря на протесты самого активиста и членов его семьи. Освобождение Вангчука было одним из требований протестующих, помимо отставки министра образования и выплаты компенсаций семьям студентов, покончивших с собой из-за экзаменов. Остальные требования власти не исполнили.

Anushree Fadnavis / Reuters / Scanpix / LETA

Демонстранты забрасывают камнями машины во время столкновений с полицией Anushree Fadnavis / Reuters / Scanpix / LETA

Пострадавшая во время столкновений с полицией Sajjad Hussain / AFP / Scanpix / LETA

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Подробнее о «Партии тараканов»

В Индии появилась Партия тараканов. Чтобы в нее вступить, надо быть ленивым, постоянно сидеть в сети и профессионально выражать недовольство По популярности в интернете она быстро обошла главную партию страны