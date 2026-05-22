В Индии появилась Партия тараканов. Чтобы в нее вступить, надо быть ленивым, постоянно сидеть в сети и профессионально выражать недовольство По популярности в интернете она быстро обошла главную партию страны

В Индии зародилось новое политическое движение — Партия тараканов. Она появилась вскоре после того, как глава Верховного суда Индии Сурья Кант во время слушаний сравнил безработных молодых людей, увлекающихся журналистикой и активизмом, с тараканами и паразитами. Позже Кант уточнил, что имел в виду только людей с поддельными дипломами, а не индийскую молодежь в целом. Но к этому времени его комментарии широко разошлись в интернете и привели к созданию Партии тараканов. «Би-би-си» рассказала об этом движении.

Название нового движения Cockroach Janta Party (CJP) пародирует название партии премьер-министра страны Нарендры Моди «Бхаратия джаната» (Bharatiya Janata Party, BJP), которая находится у власти в Индии с 2014 года.

Партия тараканов — это не официальная политическая партия, а интернет-движение, построенное на политической сатире. Чтобы стать членом партии, надо быть безработным, ленивым, постоянно сидеть в сети и профессионально выражать недовольство.

Партию создал специалист по политическим коммуникациям и студент Бостонского университета Абхиджит Дипке. Он утверждает, что это была шутка. По его словам, до того, как переехать в США, он работал с партией «Аам Аадми» (Aam Aadmi Party, AAP), которая возникла в 2012 году из движения против коррупции. AAP известна в том числе в соцсетях.

Абхиджит Дипке Abhijeet Dipke / X

«Я подумал, что нам всем стоит объединиться, может быть, просто создать платформу», — сказал Дипке. Но то, что произошло дальше, оказалось масштабнее, чем он думал. За несколько дней Партия тараканов собрала тысячи подписок через форму Google, вдохновила на создание хештега #MainBhiCockroach («Я тоже таракан») и получила поддержку лидеров оппозиции. Партия быстро вышла за пределы интернета: ее сторонники стали участвовать в акциях в костюмах тараканов.

В инстаграме Партия тараканов оказалась популярнее партии Моди, которая считается крупнейшей в мире. 21 мая число подписчиков в аккаунте CJP превысило 10 миллионов пользователей, тогда как у BJP было 8,7 миллиона. 22 мая на Партию тараканов были подписаны уже почти 21 миллион пользователей, а на партию «Бхаратия джаната» — чуть более девяти миллионов.

Скриншот сайта Cockroach Janta Party

При этом аккаунт Партии тараканов в соцсети икс, на который подписались более 200 тысяч человек, оказался заблокирован «в ответ на юридический запрос».

Темпы роста CJP один из ее сторонников назвал «глотком свежего воздуха» в политической культуре, которая, как считается, враждебна к инакомыслию и находится под чрезмерным контролем. Между тем критики партии считают, что это политический спектакль в интернете, устроенный оппозицией, поскольку в прошлом основатель Партии тараканов был связан с партией «Аам Аадми».

CJP стала символом усталости молодых индийцев, которые постоянно сталкиваются с политикой в интернете, но редко чувствуют, что они в ней участвуют. В Индии очень много молодых людей — примерно половина населения (а это 1,4 миллиарда человек) моложе 30 лет. Но их участие в политической жизни ограничено: недавний опрос показал, что 29% молодых индийцев вообще избегают участия в политике, а в партиях состоят только 11%.

«Люди разочарованы, потому что не чувствуют, что их слышат или представляют. Поколение Z разочаровалось в традиционных политических партиях и хочет создать свой собственный политический фронт на языке, который им понятен», — сказал Дипке.

Партия описывает себя как «голос ленивых и безработных», одновременно заявляя о том, что у нее нет спонсоров, а есть только «один упрямый рой». Партия призывает присоединяться к ней людей, «уставших притворяться, что все в порядке». В то же время за юмором скрываются вполне узнаваемые политические требования: подотчетность власти, реформа СМИ, прозрачность выборов и расширение прав женщин. Эти требования соседствуют с самоироничными шутками о думскроллинге, безработице и общем политическом выгорании.

«Я думаю, что CJP — это только начало. Молодые люди сыты по горло нынешней политической системой, и появится еще больше молодежных организаций», — сказал Дипке.

Критики настроены более скептически: они считают, что партия, скорее всего, исчезнет так же быстро, как и появилась. И хотя она обогнала «Бхаратию джаната» в соцсетях, партия премьера Моди и оппозиционный Индийский национальный конгресс остаются доминирующими политическими силами в стране, у них миллионы активных членов.

еще о политике в индии

В Индии дипфейки и другие ИИ-технологии используют в предвыборной агитации Эксперты опасаются, что совсем скоро эти методы изменят выборы в разных странах мира

еще о политике в индии

В Индии дипфейки и другие ИИ-технологии используют в предвыборной агитации Эксперты опасаются, что совсем скоро эти методы изменят выборы в разных странах мира

«Медуза»