Ойарсабаль празднует гол в ворота Франции Julio Cortez / AP / Scanpix / LETA

Кто в финале? Испания! Блестящая победа над Францией 2:0. Голы забили Ойарсабаль (с пенальти) и Педро Порро. Франция — номинальный фаворит, до этого на классе уничтожившая Швецию, выдержавшая грубость Парагвая и разобравшая на косточки Марокко (сильнейшую команду Африки), за всю игру толком не создала практически ничего. Испания выходит в финал с фантастической разницей забитых и пропущенных мячей 11:1 в семи матчах.

Отдельно взятый фан-факт. Франция вылетела с чемпионата мира в главный национальный праздник — в День взятия Бастилии. Это была первая в истории официальная игра французов 14 июля.

О чем говорят (помимо выхода Испании в финал). В сети завирусилась петиция с требованием исключить Аргентину из числа участников ЧМ. Основание: ФИФА и судьи якобы предвзято относятся к Месси и Аргентине и тащат их в финал. «Зачем остальным вообще участвовать, если победитель уже определен? Исключите Аргентину из чемпионата мира и дайте всем остальным честный шанс», — задаются вопросом авторы петиции.

Среди «доказательств» своей версии авторы приводят как откровенно манипулятивные вещи (вроде легкой сетки плей-офф, которая от Аргентины, мягко говоря, не особо зависела), так и действительно спорные моменты (вроде неудаления Месси за очевидный фол в первом матче ЧМ). Петицию уже подписали более 7,5 миллиона человек — ну, если конечно, создатели сайта ведут подсчеты честно а не как Аргентина .

Фото дня. Тысячи жителей Норвегии приветствуют сборную после возвращения с чемпионата мира. Норвежская команда во главе с Эрлингом Холандом показала лучший результат в своей истории, дойдя до четвертьфинала.

Trond Reidar Teigen / NTB / AFP / Scanpix / LETA

Далее в программе. Завтра Аргентина — Англия. Пожалуй, самое непримиримое и принципиальное противостояние в истории чемпионатов мира: «рука Бога», удаление Бэкхема, вот это все (перед матчем на «Медузе» выйдет отдельный исторический обзор). Старт в 22:00 мск.

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