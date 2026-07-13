Владимир Соловьев прочитал слитые переписки Собчак. Его вывод: «одна израильская журналистка» может быть связана с антивоенным заговором Краткий пересказ измышлений пропагандиста

Ольга Мальцева / AFP / Scanpix / LETA

Пропагандист Владимир Соловьев в своем ток-шоу высказался о слитых переписках журналистки Ксении Собчак. Пропагандист связал Собчак и ее мать, сенатора Людмилу Нарусову с неким «заговором» против руководства России — и обвинил их в передаче информации Украине. Соловьев уделил этой теме около двух минут программы, но при этом ни разу прямо не назвал Собчак по имени. Вот пересказ того, что он сказал.

Зеленский говорит: мы знаем, что в окружении Путина есть люди, [которые готовы завершить войну]. Они знают откуда? Выяснилось, что у одной тесные связи с представителями Зеленского. Переговариваются по телефону, сливают информацию. Выясняется, что в интересах предателей нашей родины, навальнистов и действовали сенатор Российской Федерации и ее дочь. Поставляя информацию, верифицируя и обслуживая. Это нормально? Это не предательство? Для этой семьи было сделано столько, что они должны были быть по гроб жизни обязаны. А они пошли по пути предательства. Конечно, если эта переписка . Какую еще информацию они собирали и передавали? О ком еще из руководителей нашей страны? Какие еще они выполняли поручения? Что это за «в ближнем кругу есть кто-то»? То есть это заговор?

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