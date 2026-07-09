Thomas Hartwell / AP / Scanpix / LETA

Миллиардер Андрей Мельниченко, занимающий восьмую строчку в российском рейтинге Forbes с состоянием свыше 20 миллиардов долларов, написал колонку для британского журнала The Economist. Сам факт такой колонки — достаточно неординарное событие, так как Мельниченко, который внесен в санкционные списки, большую часть времени живет в России. Он не критикует войну и, как отмечает редакция The Economist, «не пытается бросить вызов системе российской власти, а предлагает свои услуги правительству, надеясь стать архитектором перемен». В своей колонке Мельниченко изложил взгляды на то, каким может быть послевоенное устройство России — и почему Западу не стоит пытаться отобрать у нее «суверенитет».

Андрей Мельниченко — владелец компаний «Еврохим» и СУЭК. По оценке The Economist, его бизнесы дают почти 1% ВВП России. Бизнесмен находится под западными санкциями. Он сам заявляет, что решил высказаться, потому что эти санкции разрушили его прежнюю модель жизни, когда он мог заниматься бизнесом в России и жить на Западе. В 2023 году Генпрокуратура России пыталась национализировать принадлежащую Мельниченко компанию «Сибэко». Эти попытки прекратились после того, как бизнесмен пожертвовал 32 миллиарда рублей образовательному центру «Сириус», созданному по инициативе Владимира Путина.

Колонка Мельниченко называется «Почему раздробленная Россия плоха для всего мира». Основная мысль бизнесмена — когда российско-украинская война закончится, РФ должна стать полноценной частью новой архитектуры безопасности.

По мнению Мельниченко, современный мир утратил механизм, который «некогда позволял великим державам сосуществовать в единой системе безопасности». По его мнению, сейчас спрос на международную безопасность высок как никогда, а инфраструктура, которая создана для ее обеспечения, напротив, «никогда не была слабее, чем сейчас».

Мельниченко отмечает, что сейчас Россия обладает суверенитетом — в том смысле, что может принимать решения независимо. Запад же в контексте российско-украинской войны нацелен на уничтожение или радикальное ограничение этого суверенитета. Такой подход бизнесмен считает большой ошибкой, так как, по его мнению, суверенитет — необходимое условие любой стабильной глобальной архитектуры безопасности, так как только суверенная страна несет «подлинную ответственность» за свои действия.

Как пишет бизнесмен, все рассматриваемые сейчас Западом сценарии для послевоенной России предусматривают утрату или урезание суверенитета России. Мельниченко выделяет четыре основных.

Первый сценарий предполагает «униженную Россию, прозябающую на периферии Запада». Второй — ее закрепление «в орбите Китая». Третий сценарий — это фрагментация России, которая быстро станет неуправляемой. Четвертый — ее превращение в осажденную крепость, где технологии и общество не смогут развиваться из-за «состояния перманентной чрезвычайщины».

Мельниченко пишет, что санкции Запада уже привели к тому, что бизнес и креативный класс в России разочаровались в сложившемся миропорядке. «Люди, строившие новую Россию», до войны полагали, что живут в мире с равными возможностями для всех, хотя власти РФ предупреждали, что это не так — и санкции фактически показали их правоту.

По мнению Мельниченко, чтобы избежать негативных сценариев, есть только одна альтернатива — поддержка трансформации России в суверенное государство, которое ставит благополучие своих граждан на первое место, но при этом предсказуемо для внешнего мира. При этом «суверенитет» в его понимании это не только вопрос государства — им должен обладать крупный бизнес, граждане и общественные институты.

Выбор для внешних игроков — не между дружественной Россией и враждебной. Он между Россией, чье поведение предсказуемо, и той, чья траектория неизвестна. В формирующемся сейчас мире предсказуемость важнее симпатии.

По мнению Мельниченко, сейчас «выбор за миром», и это не выбор между наказанием России и ее прощением, а выбор между двумя видами будущего. В одном из них, считает миллиардер, великие державы «снова научатся уважать суверенитет друг друга». «Второй путь уже привел нас туда, где мы сейчас находимся», — пишет он.

The Economist в редакционном комментарии к статье Мельниченко заключает: хотя бизнесмен и не говорит, что Владимира Путина необходимо отстранить от власти, перемены, о необходимости которых тот пишет, приведут к окончанию единоличного правления президента РФ.

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