В Непале слон убил женщину и ребенка. 12 лет назад он затоптал еще двух человек из этой семьи Всего за 15 лет его жертвами стали 25 местных жителей

Слон Дхурбе на территории национального парка Читван в Непале Aabha Pokharel / Wikimedia Commons

В Непале слон по кличке Дхурбе в ночь на 5 июля напал на жителей поселения Джагатпур, расположенного на окраине национального парка Читван, и убил двух человек — 25-летнюю женщину и 4-летнего ребенка, сообщает непальское издание The Kathmandu Post.

Погибшие были невесткой и внуком местного жителя Шаничары Боте. 14 лет назад, в 2012-м, тот же слон затоптал его родителей в поселении Мади на другой стороне национального парка Читван. После этого Боте переехал из Мади в Джагатпур, надеясь, что там он и его близкие будут в безопасности. «Но спустя столько лет тот же самый слон снова нашел нас», — заявил Боте журналистам.

Сотрудники парка Читван заявили, что Дхурбе был изгнан из материнского стада. Он ведет одиночный образ жизни и заходит в человеческие поселения в поисках пищи. По их словам, он начал нападать на людей в 2010 году и с тех пор убил по меньшей мере 25 человек.

После того, как Дхурбе затоптал родителей в Шаничары Боте в 2012-м, слона пытались убить. Сотрудники парка Читван и военные ранили его, но слон скрылся в джунглях. Ему удалось выжить, и спустя несколько лет он снова стал появляться в деревнях на окраине парка.

На Дхурбе трижды устанавливали спутниковые ошейники, чтобы отслеживать его перемещения. Однако жители деревень вокруг Читвана говорят, что это не помогает. По их словам, слон регулярно появляется в поселениях, когда там собирают урожай.

На Дхурбе надели ошейник, чтобы отслеживать его передвижения. Декабрь 2023 года Onlinekhabar.com

После того, как Дхурбе убил невестку и внука Шаничары Боте, жители Джагатпура в знак протеста заблокировали мост через реку Рапти, ведущий к офису администрации парка Читван. Сама администрация пообещала, что ограничит ареал обитания слона, чтобы он больше не нападал на людей.