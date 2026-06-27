Болельщики смотрят матч Бразилия — Марокко в одном из ресторанов в Бруклине. 13 июня 2026 года Victor J. Blue / Bloomberg / Getty Images

В США за обслуживание принято платить очень много чаевых. Они не включены в счет, но подразумевается, что платить их надо. Для многих болельщиков, которые приехали в Америку на чемпионат мира по футболу, это стало большой неожиданностью — ведь за пределами США такой культуры нет. Журналисты «Би-би-си» поговорили с фанатами, которые неожиданно выяснили, что в Америке еще дороже, чем они думали.

Джефф Прайор

болеет за Англию

Они просят чаевые, ничего не делая.

Крис ОʼФлинн

болеет за Австралию

Немного сбивает с толку, почему это так. В Австралии есть счет, ты его оплачиваешь. А здесь люди просят — или ждут — чаевых. Иногда непонятно, а сколько надо дать чаевых? Большинство австралийцев считают — платите вашим сотрудникам побольше. Это дело владельцев, а не клиентов, чтобы вашим сотрудникам хорошо платили.

Роберт Макнамара

фанат из Австралии

Они рассчитывают на чаевые за каждый напиток, и это очень быстро становится дорого. Мы берем выпить и добавляем 5 долларов сверху. Это трудно понять.

Маико Асахи

приехала из Японии

Даже без чаевых все очень дорого. А с чаевыми — слишком.

Акихиро

фанат из Японии

Самая дешевая еда в ресторане стоит около 30 долларов. Когда добавляешь 13-20% чаевых — думаешь: «Боже, я мог бы получить за это еще порцию».

Энн Калимано

совладелица ресторана в Нью-Йорке

Бармены любезно спрашивают: «Вам все понравилось?» — «Да, конечно». А потом они объясняют, что обслуживание не включено. В то время как в Европе оно включено в цену сразу.

Роза Тернер

владелица ресторана в Атланте

В мире все по-разному <…> В США 20% [чаевых] — это обычное дело. Если не будет чаевых, в сфере обслуживания невозможно выжить.

Что происходит на поле, пока фанаты платят чаевые

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Что происходит на поле, пока фанаты платят чаевые

Кабо-Верде выходит в плей-офф. Уругвай вылетает. Иран и Египет играют «матч гордости» в поддержку ЛГБТК+ (вничью) Что там на ЧМ? Суперкоротко