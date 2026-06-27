Европейцы, японцы и австралийцы узнали, что в США надо всегда платить чаевые — причем много! Это одно из открытий чемпионата мира по футболу «Они просят чаевые, ничего не делая»
В США за обслуживание принято платить очень много чаевых. Они не включены в счет, но подразумевается, что платить их надо. Для многих болельщиков, которые приехали в Америку на чемпионат мира по футболу, это стало большой неожиданностью — ведь за пределами США такой культуры нет. Журналисты «Би-би-си» поговорили с фанатами, которые неожиданно выяснили, что в Америке еще дороже, чем они думали.
Джефф Прайор
болеет за Англию
Они просят чаевые, ничего не делая.
Крис ОʼФлинн
болеет за Австралию
Немного сбивает с толку, почему это так. В Австралии есть счет, ты его оплачиваешь. А здесь люди просят — или ждут — чаевых. Иногда непонятно, а сколько надо дать чаевых? Большинство австралийцев считают — платите вашим сотрудникам побольше. Это дело владельцев, а не клиентов, чтобы вашим сотрудникам хорошо платили.
Роберт Макнамара
фанат из Австралии
Они рассчитывают на чаевые за каждый напиток, и это очень быстро становится дорого. Мы берем выпить и добавляем 5 долларов сверху. Это трудно понять.
Маико Асахи
приехала из Японии
Даже без чаевых все очень дорого. А с чаевыми — слишком.
Акихиро
фанат из Японии
Самая дешевая еда в ресторане стоит около 30 долларов. Когда добавляешь 13-20% чаевых — думаешь: «Боже, я мог бы получить за это еще порцию».
Энн Калимано
совладелица ресторана в Нью-Йорке
Бармены любезно спрашивают: «Вам все понравилось?» — «Да, конечно». А потом они объясняют, что обслуживание не включено. В то время как в Европе оно включено в цену сразу.
Роза Тернер
владелица ресторана в Атланте
В мире все по-разному <…> В США 20% [чаевых] — это обычное дело. Если не будет чаевых, в сфере обслуживания невозможно выжить.