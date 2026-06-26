Военнослужащие «Скалы». 10 февраля 2025 года Wolfgang Schwan / Anadolu / Getty Images

Командир 425-го отдельного штурмового полка «Скала» ВСУ отстранен от должности на время расследования, начатого после публикации о пытках в подразделении и о большом количестве смертей среди военных, «не связанных с боевыми действиями». Об этом 25 июня официально сообщил Генштаб ВСУ.

«Скала» — самый большой штурмовой полк в ВСУ, который неофициально называют «полком Сырского». В его составе — 13 тысяч человек. «Скала» не входит ни в один корпус, а напрямую подчиняется высшему военному командованию. Полк многократно принимал участие в боях на наиболее сложных направлениях, в том числе в Изюме, Бахмуте, Авдеевке, Покровске.

Издание «Бабель» 23 июня выпустило расследование в котором говорилось, что с конца 2025-го до весны 2026 года среди новобранцев «Скалы» от причин, не связанных с боевыми действиями, умерли как минимум 25 человек. Официально причинами смертей военнослужащих, которым было от 31 до 53 лет, назывались пневмония и сердечно-сосудистые заболевания. Материал строился на свидетельствах бывших и нынешних военных и их родственников.

Родственники погибших утверждали, что на телах многих из них были следы побоев, а медицинскую помощь им оказывали с опозданием. В некоторых случаях информацию о смерти военных семьи погибших получали постфактум, а ее обстоятельства оказывались неясными или противоречивыми.

В материале также говорилось о систематическом насилии над новобранцами в полку — по утверждениям собеседников «Бабеля», в подразделении практиковались избиения и унизительные наказания как способ поддержания дисциплины, причем они были не единичными эксцессами, а сложившейся практикой. Военных принудительно ограничивали в передвижении, а периметр вокруг палаточных городков и блиндажей учебных центров был заминирован. Также к службе в полку активно привлекались наркозависимые и люди с психическими заболеваниями, при этом медицинскую помощь им не оказывали.

В самой «Скале» обвинения отвергли. Там обратили внимание, что из упомянутых смертей 18 произошли не в полку, а в больнице или по дороге в больницу и они «реально связаны с болезнями или общим плохим состоянием здоровья мобилизованных». Представитель «Скалы» Андрей Сурай заявил «Радио Свобода», что по двум из описанных «Бабелем» смертям действительно ведется разбирательство. Один подозреваемый находится под стражей. Он заверил, что полк «заинтересован в том, чтобы следствие шло».

Сотрудники Государственного бюро расследований Украины начали досудебную проверку. Командование Сухопутных войск, в подчинении которого официально находится «Скала», заявило, что ее ход «держат на контроле».

Военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова заявила, что еще в июне 2025 года ее офис выявил группу инструкторов «Скалы», издевавшихся над военнослужащими на полигонах. По ее словам, этих людей отстранили от работы с личным составом, однако расследование в их отношении до сих пор не привело к конкретным результатам.

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