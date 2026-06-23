Южную Осетию возглавил бывший директор Курчатовского института, гражданин РФ Марат Камболов Источники «Медузы» считают, что Россия «снова думает» о присоединении частично признанной республики

Владимир Путин и Марата Камболов на церемонии вручения государственных наград в Кремле в декабре 2022 года Алексей Никольский / РИА Новости / Спутник / Profimedia

Президент частично признанной Южной Осетии Алан Гаглоев 23 июня ушел в отставку. Он объявил, что принял предложение стать советником президента РФ Владимира Путина. Указ о его назначении на этот пост уже опубликован.

«Я поддержал нашего исторического лидера Владимира Владимировича Путина и готов встать рядом с ним. С сегодняшнего дня я перехожу на службу в администрацию президента РФ и слагаю с себя полномочия президента республики Южная Осетия», — объявил Гаглоев.

Об отставке Гаглоев сообщил на следующий день после того, как Кремль отчитался о его встрече с Путиным. На встрече, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, обсуждались «перспективы дальнейшего наращивания двустороннего диалога, в том числе с учетом того двустороннего соглашения, которое было подписано в мае в Москве».

Договор об углублении союзнического взаимодействия между Российской Федерацией и республикой Южная Осетия от 9 мая 2026 года, о котором говорил Песков, в числе прочего разрешает гражданам РФ занимать государственные должности в частично признанной республике (и наоборот).

В середине мая договор ратифицировала Госдума, а 8 июня Гаглоев выдвинул на пост главы правительства Южной Осетии Марата Камболова — гражданина РФ, работавшего в российском правительстве и занимавшего посты в руководстве НИЦ «Курчатовский институт». 16 июня кандидатуру Камболова одобрил парламент, и он был назначен председателем правительства.

Президентом НИЦ «Курчатовский институт», где Камболов работал с 2014 по 2026 годы, является Михаил Ковальчук. Братья Михаил и Юрий Ковальчуки, как считается, входят в ближний круг Путина.

Премьер-министром Камболов был одну неделю, а затем возглавил непризнанную республику. По законам Южной Осетии, в случае отставки президента именно глава правительства становится исполняющим его обязанности до проведения досрочных выборов.

Собеседник «Медузы», близкий к администрации президента РФ, в 2022 году рассуждал о «сценарии» присоединения Южной Осетии и Абхазии к РФ или к союзному государству (России и Беларуси), который «прорабатывался в Кремле». Такой шаг, по его словам, мог бы продемонстрировать жителям РФ «территориальные приобретения» после того, как российская армия оставила часть оккупированных украинских территорий.

Такой сценарий, рассказал источник «Медузы», «обсуждался серьезно, но недолго»: «В Осетии большинство населения „за“, но в Абхазии большинство категорически против. В итоге присоединение одной Осетии сочли слишком мелким». Технолог, который знаком с политикой в Южной Осетии, называл эту республику «серой зоной, где царит отмыв и обнал, поэтому решили не трогать».

Предшественник Гаглоева на посту президента Южной Осетии — Анатолий Бибилов — после того, как проиграл выборы, подписал указ о проведении референдума об объединении Южной Осетии с Россией. Гаглоев, вступив на пост президента, проведение референдума «отложил».

«Сейчас, видимо, снова думают над проектом мини-СССР», — сказал «Медузе» технолог, работавший на осетинских выборах.

«Медуза»