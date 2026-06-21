Найдена песня Виктора Цоя «Дети минут» Музыкант написал ее почти 40 лет назад, но публично исполнял всего несколько раз. Ее сохранила дочь бывшего генконсула Швеции в Ленинграде
Коллекционер Сергей Чубраев обнаружил запись почти неизвестной песни лидера группы «Кино» Виктора Цоя «Дети минут», которую музыкант написал в 1988 году. Кассета с записью, сделанной 24 июня 1988 года в Ленинграде, долгие годы хранилась у Сары Океррен, дочери бывшего генерального консула Швеции. Об этом рассказывается в интервью Чубраева «Собаке», вышедшем 21 июня к дню рождения Цоя, и 17-минутном документальном фильме «Привет Карлу Густаву», который выпустил лейбл «Союз Мьюзик». В заключительной части фильма звучит сама песня.
- Один любит pок, дpyгой любит сок,
- Ну а тpетий идет по стpане чyдес,
- А четвеpтый все поет о тpех-четыpех,
- Hо какой в этом пpок, какой в этом пpок.
- Раньше y нас было так много комнат
- Полных людей, полных идей,
- А сейчас ничего, только pыба гниет
- С головы y фашистских детей.
- Дети минyт никогда не поймyт
- Кpyговоpота часов
- И пpидyт на поpог и сломают двеpь
- И pасколют чаши весов.
- Они не веpят в победы добpа над злом
- Как в победы зла над добpом
- Они знают, что y них есть только сеpый день
- И они хотят жить этим днем
- Дети минyт
- И один все кpичит, а дpyгой все молчит,
- Hy а тpетий тоpчит, забивая болты,
- А машине, котоpая шла на восток,
- Обломали pога менты.
- И я хотел бы спpосить, почемy и зачем
- Ты повесил на гpyдь золотyю медаль
- В этом зале все дyмают так же, как ты,
- А ты смотpишь вдаль, ты смотpишь вдаль
- Дети минyт никогда не поймyт
- Кpyговоpота часов
- И пpидyт на поpог и сломают двеpь
- И pасколют чаши весов.
- Они не веpят в победы добpа над злом
- Как в победы зла над добpом
- Они знают, что y них есть только сеpый день
- И они хотят жить этим днем
- Дети минyт
- И еще я хотел бы yзнать, почемy
- Так легко пpоменяли вы моpе на таз?
- Hо дpyзья тyт же хоpом ответят мне:
- «Ты не с нами, значит ты пpотив нас»
- Hо если это пpоблема, то она так легка,
- Если это задача, то она так легка
- Это дети минyт сломают двеpь
- Hе заметив, что на ней нет звонка
- Дети минyт никогда не поймyт
- Кpyговоpота часов
- И пpидyт на поpог и сломают двеpь
- И pасколют чаши весов
- Они не веpят в победы добpа над злом
- Как в победы зла над добpом
- Они знают, что y них есть только сеpый день
- И они хотят жить этим днем
- Дети минyт
- Улицы ждyт ваших слез
- Дети минут
- Улицы ждyт ваших слез
- Дети минут
- Улицы ждyт ваших слез
- Дети минут
Чубраев рассказал, что обнаружил текст песни «Дети минут» в архиве басиста группы «Звуки Му» Александра Липницкого, который погиб в 2021 году. «Виктор Цой пел ее только для близких друзей, запрещал записывать на магнитофон и говорил, что не готов публично ее исполнять», — рассказал Чубраев. По его словам, первоначально считалось, что удалось сохранить только текст песни — Цой написал слова по просьбе Липницкого.
Сам Липницкий рассказывал в своем фильме о «Кино», вышедшем в 2008 году, что впервые услышал песню «Дети минут» в 1988 году, когда Цой исполнил ее в Москве. «На мой вопрос, войдет ли она в новый альбом „Кино“, он ответил отрицательно: „Ни в коем случае. Она многих обидит“», — говорил Липницкий.
Чубраев рассказал, что начал искать запись песни у иностранцев, которые в 1980-е годы приезжали в Ленинград. «И достаточно быстро вышел на Сару Океррен, дочь генерального консула Швеции в Ленинграде. Она приезжала сюда [в Ленинград] на каникулы и быстро подружилась с андеграундной тусовкой. В том числе, с Цоем. Я вступил с ней в переписку и рассказал, что ищу „Детей минут“, на что она ответила: „Я записала ее на плеер!“».
Океррен сделала запись на вечеринке у музыканта, участника группы «Кино» Георгия Гурьянова. «Витя для нас пел по несколько раз любимые песни типа „Когда твоя девушка больна“, „Братская любовь“, — рассказала Океррен. — И вдруг решил спеть для нас новую песню. Он стеснялся немножко, не был уверен, но на самом деле чувствовалось, что он хочет ее спеть. У меня с собой был Walkman, плеер, и я записала».
На записи слышно, как Цой говорит своим друзьям, что песня, возможно, утратила актуальность и отмечает, что в тексте много цитат из песен других музыкантов: «Много цитат очень. Трудно понять, потому что это как полемика с другими группами. Потому что очень много их строчек». По словам Чубраева, в песне «огромное количество цитат и пародий» на другие группы: «Алиса», «Телевизор» и «Адо».
Сергей Чубраев рассказал, что на кассете также есть и другие песни, которые никто никогда не слышал в акустике, в том числе «Пачка сигарет» и «Любовь — это не шутка». «Я надеюсь, в будущем их мы тоже выложим в интернет», — добавил коллекционер.
После смерти Цоя песню «Дети минут» пели разные музыканты. Так, 20 июня 1992 года ее исполнили один из основателей «Кино» Алексей Рыбин и группа «Атас» на концерте в «Лужниках», посвященном памяти Цоя.
В 2010 году группа «Ю-Питер» Вячеслава Бутусова исполнила кавер на песню, он вышел в «Игла Remix» Рашида Нугманова, фильме — продолжении «Иглы», в которой в 1988 году снимался Цой.
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