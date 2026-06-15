Это кратчайший пересказ наиболее ярких фрагментов из интервью Кевина Спейси Ксении Собчак. Смысл и контекст полностью сохранен, но некоторые фрагменты беседы могли быть отредактированы или поменяны местами.

Сейчас ситуация похожа на ту, что была в Голливуде с . Только когда иконы отрасли начнут вступаться за таких людей, мы положим конец культуре отмены в индустрии развлечений. Главная проблема, беда и ошибка людей в том, что они считают, что социальные сети — это и есть правосудие. Это не так. В интернете про меня пишут разные гадости, но в реальной жизни я ни разу с таким не столкнулся. Меня подбадривали, окружали заботой.

Когда тебе предъявляют обвинение, приходится бегать по судам, а поток средств при этом иссякает. В Голливуде меня решили посадить на скамейку запасных — деньги улетают только так, а новых не появляется. У меня было 50 миллионов долларов? Нет. Слухи о моем состоянии сильно преувеличены.

Осторожно: Собчак

Для меня это повод начать жизнь с чистого листа, вспомнить, что значит жить без излишеств. Если какие-то люди позвонили мне только после победы в суде, значит, это не мои друзья. Мои друзья были рядом с самого начала. Кто-то, конечно же, сбежал. Ну, может, человек пять, но это были не такие уж близкие друзья.

Я летал на самолете в 2002 году в гуманитарную поездку в Южную Африку. До этого и после этого с ним не встречался, ничего о нем не знаю.

Ни один либеральный журналист не сказал ни единого слова в мою поддержку. История нам показывает, что в конечном счете мы все делаем правильно. Все у нас будет хорошо.

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