Йе (то есть Канье Уэст) собрал 70 тысяч человек на стадионе в Тбилиси. Это крупнейший концерт в истории Грузии Некоторые зрители жаловались на звук, но в остальном все довольны

Выступление Йе на «Динамо Арена» в Тбилиси, 12 июня 2026 года Davit Kachkachishvili / Anadolu / Getty Images

Американский рэпер Йе (вы его лучше знаете под именем Канье Уэст) выступил 12 июня с сольным концертом на стадионе «Динамо Арена» в Тбилиси. Шоу стало частью мирового тура музыканта в поддержку нового альбома «Bully».

Как отмечает издание News Georgia, Йе не только впервые приехал в Грузию, этот концерт стал его первым выступлением на всем постсоветском пространстве.

Билеты раскупили всего за несколько часов. Шоу посетили более 70 тысяч зрителей. Разумеется, среди них было немало россиян. Как писали телеграм-каналы, число бронирований авиабилетов на эти выходные из России в Грузию выросло на треть. Ранее Йе бывал в Москве и, как утверждалось, обсуждал планы выступления в российской столице, но оно так и не случилось.

Зрители собираются на концерт Йе на «Динамо Арену», 12 июня 2026 года Irakli Gedenidze / Reuters / Scanpix / LETA

Некоторым фанатам удалось увидеть рэпера в Тбилиси накануне концерта — кто-то случайно столкнулся с ним возле отеля и пожал руку, а кто-то заметил Йе в хинкальной.

Концерт Йе в Тбилиси стал самым посещаемым в истории Грузии. До этого рекорд принадлежал Джастину Тимберлейку, который годом ранее собрал на том же стадионе 55 тысяч человек. Эти концерты правительство Грузии организует в рамках госпрограммы Starring Georgia, направленной на продвижение туристического потенциала страны.

Специально для выступления Йе посредине стадиона «Динамо» смонтировали гигантскую сцену в форме вращающейся полусферы. Сценография всех впечатлила, но некоторые зрители остались недовольны качеством звука. Из танцпола жаловались, что там были слышны лишь басы и почти не был различим вокал.

Жители Тбилиси, не попавшие на концерт Йе, наблюдают за шоу за пределами стадиона, 12 июня 2026 года Davit Kachkachishvili / Anadolu / Getty Images

Мировое турне Йе не везде проходит гладко. В Европе у рэпера отменились концерты в Великобритании, Польше, Швейцарии, Италии, Франции и Чехии. Репутация Йе в последние годы сильно пострадала из-за нацистских и антисемитских высказываний. Позже он извинялся за них и объяснял свои слова ментальными проблемами. У рэпера диагностировали биполярное расстройство.

На какие еще концерты ездят россияне

Макс Корж впервые с начала войны дал концерт в Турции — стране, куда россияне могут поехать без визы. Зрители с флагами Украины и России танцевали вместе Артист заявил, что каждый может остановить войну, «просто не участвуя в ссорах». В соцсетях начались ссоры

На какие еще концерты ездят россияне

Макс Корж впервые с начала войны дал концерт в Турции — стране, куда россияне могут поехать без визы. Зрители с флагами Украины и России танцевали вместе Артист заявил, что каждый может остановить войну, «просто не участвуя в ссорах». В соцсетях начались ссоры