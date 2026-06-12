Tunahan Turhan / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

11 июня в Стамбуле задержали, по разным данным, от 22 до 25 человек в рамках расследования о наркотиках. Среди них оказались актриса Берен Саат (она сыграла главную роль в продолжении сериала «Великолепный век»), ее муж, певец Кенан Догулу (он выступал на «Евровидении» от Турции в 2007 году) и победительница конкурса «Мисс Турция-1999» Айше Хатун Онал. У задержанных взяли пробы на наркотики. После этого девять человек отправили под стражу, а остальных — в том числе Саат, Догулу и Онал — освободили под судебный контроль, запретив покидать страну.

Это уже не первая волна задержаний турецких знаменитостей по подозрению в употреблении наркотиков — актеров, музыкантов, блогеров, телеведущих и бизнесменов массово забирали сдавать тесты на наркотики в мае, апреле, феврале и январе этого года, а также декабре и октябре прошлого.

Каждый раз ситуация развивалась по одному сценарию. Главная прокуратура Стамбула санкционировала задержание от нескольких до более чем двух десятков человек, публично называя их имена. У них брали образцы крови, мочи и волос для проверки на наркотики. О результатах тоже объявляли публично. Одних после тестов отпускали под судебный контроль с запретом на выезд из страны, других отправляли под домашний арест или под стражу. Исходя из сообщений турецких СМИ, число арестованных превышает 40 человек.

По уголовному кодексу Турции за хранение или употребление наркотиков грозит до пяти лет тюрьмы. Однако людям, которые совершили это преступление впервые, обычно назначают условное наказание. Некоторые знаменитости, которые, по версии стамбульской прокуратуры, сдали положительный тест на наркотики, отрицали употребление запрещенных веществ.

Кроме Берен Саат, Кенана Догулу и Айше Хатун Онал, под эту масштабную антинаркотическую кампанию попали и другие знаменитости. Среди них актрисы сериалов Ханде Эрчел («Постучись в мою дверь») и Серенай Сарыкая («Семья»), музыкант Мабель Матиз, блогер Керимджан Дурмаз, актеры Бурак Дениз и Энис Арыкан. Большаинство этих людей известны как в Турции, так и за ее пределами. У каждого — миллионы подписчиков в инстаграме.

Берен Саат Anthony Harvey / Getty Images Хандэ Эрчел Thibaud Moritz / AFP / Scanpix / LETA

Но их хотя бы не арестовали — в отличие, например, от основателя крупной сети магазинов электроники Vatan Bilgisayar Хасана Ватана, тележурналиста Мехмета Акифа Эрсоя и бывшего футболиста «Галатасарая» Юмита Карана. Их обвиняют в распространении наркотиков или содействии их употреблению. В результате рейдов были задержаны двое футбольных функционеров — бывшие президенты клубов «Бешикташ» и «Галатасарай» Фикрет Орман и Бурак Эльмас. Их освободили под подписку о невыезде.

Что стало поводом для антинаркотической кампании, направленной против публичных людей, правоохранительные органы Турции внятно не объясняли. Предполагалось, что первые задержания были спровоцированы доносами, а последующие — показаниями тех, кого задержали раньше.

Кампания проходит на фоне реальной угрозы: из-за своего географического положения Турция служит важным транзитным пунктом для трафика запрещенных веществ. Но в культурной среде ее восприняли скорее как показательную «порку», которая призвана удовлетворить запрос общества на равенство и справедливость, но не решает проблему наркозависимости. В оппозиции происходящее объясняли политическим давлением на знаменитостей — хотя среди них есть как те, кто турецкой власти, так и те, кто с этой властью .

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