Первое большое интервью Андрея Звягинцева после Гран-при в Каннах. С режиссером поговорил Антон Долин «Миллионы хотят, чтобы война прекратилась. Они не хотели, чтобы она начиналась. Дело только в одном человеке»

Андрей Звягинцев — обладатель Гран-при Каннского кинофестиваля — дал первое большое интервью после того, как получил эту награду. С режиссером поговорил Антон Долин. Приз в Каннах Звягинцеву присудили за фильм «Минотавр» — это его первая картина почти за 10 лет. Она рассказывает о России эпохи «специальной военной операции». На церемонии в Каннах Звягинцев выступил с речью, призвав Владимира Путина «закончить эту бойню» — то есть войну с Украиной. В интервью Долину режиссер рассказал о своем фильме — и о своем выступлении в Каннах.

Радио Долин