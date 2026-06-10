В Белфасте начались массовые беспорядки после нападения мигранта из Судана на местного жителя. В соцсетях распространилось видео, на котором вооруженный ножом темнокожий мужчина пытается перерезать горло своей жертве. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал это нападение «чудовищным».

Нападавшего — 30-летнего Хади Алодида — задержали, в среду суд предъявил ему обвинения в покушении на убийство, угрозе убийством сотруднику медицинской службы и ношении ножа в общественном месте. Алодид — выходец из Судана, который приехал в Северную Ирландию в феврале 2023 года через границу с Ирландией, куда он прилетел из Парижа. Суданец запросил политическое убежище и получил разрешение оставаться в Великобритании до 2028 года.

Потерпевший — 40-летний Стивен Огилви — находится в больнице в тяжелом состоянии с ранениями лица, шеи и спины. На заседании суда сообщили, что он лишился левого глаза.

Нападавший и его жертва были соседями, пишут британские СМИ. Мотивы Алодида пока неизвестны.

На заседании Алодид общался через переводчика. На предъявление обвинений он никак не отреагировал. Следующее заседание по делу назначено на 8 июля, Алодид будет ожидать его под стражей, в возможности выйти под залог суд ему отказал.

После того, как видео с нападением широко разошлось в соцсетях, ультраправый активист Томми Робинсон призвал жителей Белфаста к протестам. Вечером во вторник, 9 июня, на улицы города вышли сотни человек в масках, которые стали поджигать автомобили, автобусы и мусорные баки, бить витрины, поджигать дома, а также блокировать улицы, строя баррикады. Из-за протестов была остановлена работа метро. Пожарная служба Белфаста сообщила, что в ночь на 10 июня 62 раза выезжала тушить возгорания в разных частях города.

«Иностранцы — вон!» — выкрикивали участники беспорядков, сообщила корреспондент BBC News с места событий. Многие жители Белфаста были вынуждены покинуть свои дома, опасаясь за безопасность.

Беспорядки произошли и в других городах Северной Ирландии, в том числе в Лондондерри, Антриме и Бангоре.

Белфаст, 9 июня 2026 года PA / AP / Scanpix / LETA

Белфаст, 9 июня 2026 года Charles McQuillan / Getty Images

Белфаст, 9 июня 2026 года Peter Morrison / AP / Scanpix / LETA Белфаст, 9 июня 2026 года Paul Faith / AFP / Scanpix / LETA

Лидеры пяти крупнейших североирландских партий призвали остановить насилие и дать возможность правосудию разобраться в случившемся. Полиция Северной Ирландии обратилась к жителям с просьбой сохранять спокойствие и выражать протест мирными способами.

Участники беспорядков, пообещала полиция Северной Ирландии, будут установлены и привлечены к ответственности.

«То, что вы видите, — это погром на расовой почве», — описала ситуацию в Белфасте депутат британского парламента от Северной Ирландии Клэр Ханна. При этом она отметила, что видео «кошмарного» нападения «по понятным причинам» вызвало у жителей Белфаста «отвращение и шок».

Беспорядки в Белфасте произошли через несколько дней после протестов в Саутгемптоне, которые начались из-за убийства 18-летнего студента Генри Новака. Его несколько раз ударил ножом 23-летний Викрам Дигва. Полицейские, прибывшие на место конфликта, приняли Дигву за пострадавшего на почве расизма и задержали смертельно раненого Новака.

Подробнее о протестах из-за убийства Генри Новака

В Великобритании протесты и беспорядки из-за убийства 18-летнего Генри Новака Перед гибелью раненого студента арестовали полицейские, поверив его убийце. Тот заявлял, что сам Новак напал на него на почве расизма

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В Великобритании протесты и беспорядки из-за убийства 18-летнего Генри Новака Перед гибелью раненого студента арестовали полицейские, поверив его убийце. Тот заявлял, что сам Новак напал на него на почве расизма