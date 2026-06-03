В Великобритании протесты и беспорядки из-за убийства 18-летнего Генри Новака Перед гибелью раненого студента арестовали полицейские, поверив его убийце. Тот заявлял, что сам Новак напал на него на почве расизма

Протестующие у полицейского участка в Саутгемптоне, 2 июня 2026 года Finnbarr Webster / Getty Images

В Великобритании разгорается скандал вокруг дела об убийстве 18-летнего студента Генри Новака, который погиб в конце 2025 года в . Его несколько раз ударил ножом 23-летний Викрам Дигва. 1 июня суд приговорил Дигву к пожизненному заключению. Как выяснилось, изначально полицейские, прибывшие на место конфликта, приняли Дигву за пострадавшего на почве расизма и задержали раненого Новака. Вскоре тот умер от ран. В день оглашения приговора Дигве было обнародовано видео с нательных регистраторов полицейских, запечатлевшее последние минуты жизни Новака. На записи студент говорит, что он ранен и задыхается, но полицейские не верят Новаку и заковывают его в наручники. После публикации видео в Саутгемптоне прошла акция протеста, в которой участвовали ультраправые активисты и правые консервативные политики. Протесты переросли в столкновения с полицией. Рассказываем, что известно об убийстве Генри Новака и реакции британского общества и политиков на это дело.

18-летний Генри Новак, студент первого курса Саутгемптонского университета, погиб 3 декабря 2025 года. В тот вечер он возвращался в общежитие после встречи с друзьями. Неподалеку от общежития на него напал 23-летний Викрам Дигва, у которого при себе был кинжал, закрепленный в ножнах на поясе. Момента встречи Новака и Дигвы, как и нападения, никто не видел. Жители соседних домов слышали крики Новака, что его ударили ножом и он умирает.

По данным обвинения, Дигва нанес Новаку пять ножевых ранений, в том числе смертельный удар в грудь. После нападения Дигва позвонил матери Киран Каур и попросил забрать кинжал до приезда полиции. Позже его нашли в доме семьи.

Приехавшим на место полицейским Дигва сказал, что это Новак, к тому моменту уже смертельно раненный, напал на него на почве расизма. Студента арестовали. Их общение и последние минуты жизни Новака, зафиксировали нательные регистраторы полицейских. Видеозапись 1 июня опубликовала полиция.

Внимание. Далее в четырех абзацах мы пересказываем содержание ролика, на котором запечатлен арест смертельно раненого человека. Если это может навредить вам, не читайте этот фрагмент публикации.

На записи видно, как четверо полицейских подходят к дому, во дворе которого находятся несколько человек. Один из них рассказывает, что усадил Новака у стены, потому что его шатает, а во рту видна кровь. В этот момент студент слабым голосом говорит, что не может дышать.

Полицейский, на котором закреплена камера, просит Новака встать и спрашивает его имя. Его ответ на записи разобрать невозможно. Тогда полицейский спрашивает Дигву, пострадал ли кто-то еще. Тот заявляет, что Новак напал на него, сорвал с него тюрбан и схватил за волосы. «У меня здесь опух глаз и вот здесь небольшой синяк», — добавляет Дигва.

После этого в кадре снова появляется студент. Он уже лежит у стены и стонет. Когда полицейский протаскивает его по земле за ремень брюк, Новак начинает повторять: «Меня ударили ножом. Помогите. Вызовите скорую. Меня ударили ножом». На это полицейский спрашивает, куда именно ударили Новака, а затем говорит: «Не думаю, что тебя ударили, приятель».

Во время этого диалога студента пытаются усадить, но он постоянно заваливается на землю. В итоге сотрудники полиции заламывают ему руки и заковывают в наручники, пока Новак продолжает просить их о помощи. В конце видео полицейские бегло осматривают Новака, зачитывают ему права и арестовывают студента за нападение.

Key moments of police bodycam footage in Henry Nowak murder | BBC News BBC News

Суд приговорил Викрама Дигву к пожизненному заключению. Полицейским, арестовавшим Новака, обвинений пока не предъявили

Как позже установил суд, на момент ареста Новак уже был без сознания. В полиции графства Хэмпшир и острова Уайт заявили, что их сотрудники почти сразу приступили к проведению реанимационных мероприятий, но не смогли спасти студента. Судмедэксперт, выступавший в суде, однозначно заявил, что полицейские не могли сделать ничего, чтобы спасти Новака — ранение было глубоким со внутренним кровотечением, утверждают в ведомстве.

Следствие установило, что Дигва ранил Новака кинжалом с лезвием длиной 21 сантиметр. По его словам, он носил его с собой в рамках сикхской религиозной традиции. В общине сикхов заявили, что этот кинжал не может считаться .

Викрам Дигва Hampshire Police / AP / Scanpix / LETA

1 июня суд признал Дигву виновным в убийстве. Его приговорили к пожизненному заключению с правом на условно-досрочное освобождение не ранее, чем через 21 год. Мать осужденного Киран Каур признана виновной в содействии преступлению. Ей вынесут приговор 17 июня.

Семья Генри Новака назвала действия полиции в отношении студента «бесчеловечными и унизительными». «Генри девять раз сказал полицейским, что не может дышать. Четыре раза он сообщил им, что его ударили ножом. Генри тащили по гравию, ему заломили руки за спину и надели наручники», — заявил отец погибшего Марк Новак. Он отметил, что наблюдать за тем, как полицейские обращались с его сыном и Дигвой, было «невыносимо». При этом он добавил, что семья Генри не хочет, чтобы его смерть использовали для эскалации ненависти.

Полиция принесла семье Новака официальные извинения. Однако пока ни одному полицейскому, которые выезжали на вызов, не предъявили обвинений. Независимое управление по надзору за действиями полиции (IOPC) сообщило, что расследование в отношении сотрудников продолжается. Трое из них, рассказали в полиции графства Хэмпшир, продолжают работать, четвертый подал в отставку. Все они проходят по делу как свидетели, к ним не применили никаких ограничений.

Правые популисты обвинили полицию в двойных стандартах и ущемлении прав белых людей. В Саутгемптоне акция протеста против действий полицейских, арестовавших Новака, переросла в беспорядки

2 июня, после публикации видео с регистраторов, у центрального полицейского участка в Саутгемптоне прошла акция протеста. Около тысячи демонстрантов пришли с флагами Великобритании и плакатами с лозунгами «На ваших руках кровь Генри», «Спасите наших детей» и «Тюрьма для полицейских с места происшествия». Люди скандировали: «Расистская полиция, убирайтесь с наших улиц», «Позор вам», «Я не могу дышать».

Митинг анонсировал и поддержал ультраправый активист Томми Робинсон. Он также выступил на акции перед протестующими, обвинив полицию Хэмпшира в расизме по отношению к белым британцам. «Если бы Генри не был белым, его бы не заковали в наручники», — среди прочего заявил активист. По его словам, собственное правительство считает белых британцев «гражданами второго сорта». «Белые привилегии? Разве Генри выглядит человеком, обладающим белыми привилегиями, когда он лежал на земле?» — добавил Робинсон.

Акция протеста в Саутгемптоне, 2 июня 2026 года Lab Ky Mo / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Finnbarr Webster / Getty Images Finnbarr Webster / Getty Images

Протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией, после того как несколько сотен человек попытались пройти к месту убийства Новака возле дома Дигвы. Протестующие бросали в полицейских бутылки, пивные банки, мусорные баки и даже электросамокаты. В результате столкновений 11 полицейских и служебная собака получили ранения. В связи с беспорядками задержали двух человек.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал убийство Новака и обстоятельства дела «ужасными и шокирующими». По словам премьера, ему, как отцу 17-летнего подростка, «стало плохо» от просмотра видео с регистраторов полицейских. «Полиции предстоит ответить на ряд серьезных вопросов», — добавил он.

Стармер осудил нападения на полицейских во время протестов, а также заявления своего политического противника, лидера партии Reform UK . После приговора и публикации видео с камер полицейских тот призвал британское общество отреагировать на дело Новака «холодной яростью».

«Страх быть названным расистом оказался сильнее, чем желание разобраться с убийством Генри Новака», — оценил Фарадж действия полицейских. Он заявил, что институты страны используют двойные стандарты, при которых «права и привилегии белых людей значат меньше, чем права этнических меньшинств».

На заседании парламента 3 июня премьер-министр фактически обвинил лидера Reform UK в том, что тот использует убийство Новака в политических целях и для разжигания ненависти.

Скорбящая семья попросила нас не реагировать так, как отреагировал лидер Reform UK. <…> Они обращаются к нам с простой человеческой просьбой: пожалуйста, не используйте эту трагедию в своих целях. <…>

Моя реакция — и, справедливости ради, реакция многих других — была сосредоточена на том, какие уроки можно извлечь и как добиться справедливости. Его же реакцией стало разжигание гнева.

Использовать эту трагедию для разжигания недовольства и раскола было бы неправильно при любых обстоятельствах. Но делать это тогда, когда семья прямо просит этого не делать, — непростительно.

Лидер Кеми Баденок ранее также обвинила Фараджа в том, что тот усугубляет раскол в обществе. Она подчеркнула, что полиция должна одинаково относиться ко всем гражданам, независимо от их происхождения и цвета кожи.

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