Россия строит казармы и склады вдоль западной границы. Их обнаружили на спутниковых снимках Финляндия считает, что ВС РФ могут в четыре раза увеличить приграничный контингент

Военная база в Печенгском районе Мурманской области на спутниковом снимке компании Maxar Maxar Technologies / Getty Images

В течение зимы 2025-2026 годов Россия активно развивала военную инфраструктуру по всей западной границе — в том числе вдоль границ с Финляндией и Норвегией, рассказали в совместном расследовании норвежская вещательная корпорация NRK, шведская SVT, датская DR и эстонское издание Delfi. Журналисты пришли к такому выводу, изучив новые спутниковые снимки компании Planet Labs.

Бывший сотрудник финской разведки Марко Эклунд, который отслеживает изменения в приграничных зонах, на снимках от весны 2026 года выделяет Печенгский район на северо-западе Мурманской области у границы с Норвегией. Сейчас там строят новые казармы. Эклунд считает, что базы в этом районе смогут вместить до 17 тысяч человек. По его словам, то, что сейчас строят в Печенгском районе, в два-три раза больше того, что было раньше. Эклунд объясняет, что российская армия пытается набирать все больше профессиональных военных, поэтому нужно жилье для солдат с семьями.

Кроме того, в течение всей зимы Россия активно вела строительство вдоль границы с Финляндией. Там тоже появляются новые военные объекты: казармы и складские помещения, а также сотни военных автомобилей и другая техника. По оценке командующего сухопутными войсками Финляндии Паси Вялимяки, Россия может разместить у финской границы 80 тысяч военнослужащих. «Для сравнения, раньше их было около 20 тысяч», — говорит Вялимяки.

Армия Финляндии в мирное время насчитывает 24 тысячи человек, но в стране есть значительный мобилизационный резерв. Численность вооруженных сил в случае войны может быть увеличена до 280 тысяч человек.

По оценке Марко Эклунда, Россия наращивает силы вдоль всей границы от арктического побережья на севере до Калининграда на юге. Журналисты NRK проанализировали снимки NASA, которые показывают, насколько освещена та или иная территория в ночное время. Они пришли к выводу, что 16 из 19 точек на карте, отмеченных Эклундом, за последний год стали ярче.

Вооруженные силы России насчитывают 1,5 миллиона человек. Значительную их часть, как считает шведская разведка, можно быстро перебросить на большие расстояния. «Если в чем-то Россия и продемонстрировала свои способности, так это в переброске войск и техники на огромные расстояния внутри страны», — говорит глава военной разведки Швеции Томас Нильссон. По его словам, Россия готовится к «возможному противостоянию с НАТО».

Командующий силами НАТО в странах Балтии и Польше Брайан Ниссен отмечает, что угроза такого конфликта остается небольшой, пока Россия ведет войну с Украиной. «Но ситуация может очень быстро измениться, если будет достигнуто соглашение о прекращении огня», — говорит он.

Читайте также

Россия расширяет воинские части и строит железнодорожные пути на границе с Финляндией, Норвегией и Эстонией Это воспринимают как подготовку к новой войне, пишет WSJ

Читайте также

Россия расширяет воинские части и строит железнодорожные пути на границе с Финляндией, Норвегией и Эстонией Это воспринимают как подготовку к новой войне, пишет WSJ