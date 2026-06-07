«Это переломный момент». Кубу покидают последние иностранные компании: они уступают натиску администрации Трампа Уходит даже бизнес, где работал «любимый капиталист» Фиделя Кастро

Рабочие снимают вывеску с отеля Grand Aston в Гаване, 5 июня 2026 года. Оператор сети из шести гостиниц Archipelago International — еще один иностранный инвестор, покидающий Кубу Yamil Lage / AFP / Scanpix / LETA

Иностранные инвесторы, десятилетиями работавшие на Кубе даже в условиях рисков эскалации конфликта с США, массово покидают страну из-за усилившегося давления администрации Дональда Трампа. Отток инвесторов коснулся финансового, туристического и горнодобывающего секторов. Последнее может стать особенно болезненным для местных властей, для которых присутствие на острове крупных зарубежных промышленных гигантов обеспечивало приток валюты и деловой экспертизы. Пересказываем главное из большого материала The Wall Street Journal.

Кто уходит: платежные системы, отели и горная добыча

Немногочисленные международные компании, которые до последнего времени продолжали работать на Кубе, покидают страну, пишет 6 июня газета The Wall Street Journal. Все это усиливает кризис в местной экономике и повышает эффективность давления администрации Дональда Трампа на Гавану.

Центральный банк Кубы заявил, что с 6 июня на острове будут приостановлены операции с использованием карт платежных систем Visa и MasterCard для всех иностранцев. Ранее такой запрет распространялся лишь на карты, выпущенные в США.

Испанские гостиничные сети Iberostar и Meliá отказались от управления как минимум 12 отелями на Кубе каждая.

Канадская компания Royalton Hotels & Resorts полностью прекратила свою деятельность в стране после того, как столкнулась с резким падением туристического потока.

Еще одна компания из Канады — горнодобывающая Sherritt International — также близка к уходу с Кубы: в мае она приостановила деятельность на острове и эвакуировала весь персонал. При этом Sherritt International — один из ключевых иностранных инвесторов в стране. Как отмечает The Wall Street Journal, бывшего гендиректора канадской компании в прошлом называли «любимым капиталистом» Фиделя Кастро.

Еще ранее, напоминает издание, на Кубу прекратили совершать рейсы многие крупные иностранные авиакомпании — из-за дефицита авиатоплива.

Жители Гаваны в очереди в отделение банка 3 июня. Ажиотаж вызвал грядущий с 7 июня запрет платежей по картам Visa и MasterCard Yamil Lage / AFP / Scanpix / LETA

Покупательница в продовольственном магазине в Гаване, 4 июня 2026 года. На фоне видно объявление о грядущем запрете работы на острове карт Visa и MasterCard Joaquin Hernandez / Xinhua / ZUMA Press / Scanpix / LETA

В последние годы зарубежные инвесторы, прежде всего в туристическом и горнодобывающем секторе, продолжали работу на Кубе, несмотря на риски эскалации отношений местных властей с Белым домом. Компании поставляли на остров валюту и бизнес-экспертизу. Но усиление давления администрации Трампа стало весомой угрозой и для них.

Как констатировал в комментарии The Wall Street Journal экономист из Американского университета в Вашингтоне Рикардо Торрес, «это переломный момент — серьезный удар по и без того ослабленной экономике».

Как развивался кризис на Кубе

«Кажется, это конец» На Кубе — худший энергетический кризис в истории. США блокируют поставки нефти, миллионы людей остались без топлива, еды и электричества

Как развивался кризис на Кубе

«Кажется, это конец» На Кубе — худший энергетический кризис в истории. США блокируют поставки нефти, миллионы людей остались без топлива, еды и электричества

Почему уходят: рост санкционных рисков из-за указа Трампа

Особенно болезненным для Кубы может стать уход Sherritt International. Канадская компания на протяжении более чем трех десятилетий добывала десятки тысяч тонн никеля и кобальта на руднике Моа на востоке острова и «фактически обучила целую группу кубинских предпринимателей» тому, как работает современный бизнес, говорит бывший посол Канады на Кубе Марк Энтвистл. Еще несколько месяцев назад в Sherritt International обсуждали планы расширения производства, а ее гендиректор Питер Хэнкок отмечал, что развитие «в условиях неопределенности не является чем-то новым».

Но теперь неопределенность стала слишком велика. Акции компании на фоне последних новостей упали более чем на 50%.

Испанская Meliá объяснила закрытие 15 своих отелей обстоятельствами, не зависящими от сети. Большинство объектов уже не работали в последнее время «из-за проблем с энергоснабжением и снижения спроса». В Iberostar заявили, что прекратят эксплуатацию 12 отелей «в рамках усилий по адаптации к международной нормативно-правовой среде».

Один из отелей сети Meliá в Гаване. 4 июня 2026 года Adalberto Roque / AFP / Scanpix / LETA

Вероятно, исход инвесторов определил прежде всего майский указ Трампа против принадлежащего кубинским военным конгломерата GAESA, который госсекретарь Марко Рубио назвал «сердцем клептократической коммунистической системы». По оценке Белого дома, GAESA контролирует не менее 40% экономики острова, включая отели, работающие в партнерстве с иностранными компаниями.

Под санкции в рамках указа попал и проект Moa Nickel, совместное предприятие Sherritt International и кубинской государственной никелевой компании. США утверждают, что это СП тоже способствует поддержке местных властей.

Де-факто указ вынудил инвесторов выбирать: продолжать вести бизнес со структурами, связанными с кубинским государством, или рисковать введением вторичных ограничений.

Как еще Вашингтон давит на Гавану

Белый дом ведет широкую кампанию давления на кубинские власти. В мае США предъявили обвинение в убийстве бывшему президенту Кубы Раулю Кастро в связи со сбитыми военными еще в 1990-х гражданскими самолетами.

Подробнее об обвинениях в адрес Рауля Кастро

30 лет назад власти Кубы сбили над Флоридским проливом два самолета гуманитарной миссии, спасавшей беженцев с острова Теперь США обвиняют в этом 94-летнего Рауля Кастро

Подробнее об обвинениях в адрес Рауля Кастро

30 лет назад власти Кубы сбили над Флоридским проливом два самолета гуманитарной миссии, спасавшей беженцев с острова Теперь США обвиняют в этом 94-летнего Рауля Кастро

А 4 июня Вашингтон ввел санкции против нынешнего президента Мигеля Диас-Канеля, членов его семьи, сына и внука Кастро, а также ряда кубинских организаций.

Экономика острова и без того стагнировала. Но ситуация еще больше ухудшилась, когда администрация Трампа ввела нефтяную блокаду после захвата в январе венесуэльского лидера Николаса Мадуро, правительство которого долгое время субсидировало поставки нефти в Гавану.

Без этого источника общественный транспорт на острове начала работать с перебоями, фермеры — испытывать трудности с доставкой продукции на рынок, а жители — сталкиваться с регулярными отключениями электроэнергии. Кроме того, еще сильнее рухнул курс кубинского песо.

Отток иностранных инвесторов в дополнение ко всем этим проблемам «можно назвать двойным ударом», констатировал Тед Хенкен, эксперт по Кубе из колледжа Баруха: «Это было постепенное, но беспощадное удушение со стороны администрации Трампа».

Как выглядят блэкауты на Кубе

Вся страна — в темноте: на Кубе случился масштабный блэкаут, который оставил без электричества целый остров. Вот как это выглядело

Как выглядят блэкауты на Кубе

Вся страна — в темноте: на Кубе случился масштабный блэкаут, который оставил без электричества целый остров. Вот как это выглядело

«Медуза»