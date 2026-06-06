19-летняя россиянка Мирра Андреева выиграла «Ролан Гаррос». Для нее это первый титул на турнире Большого шлема Открытый чемпионат Франции проходит совсем не так, как все ожидали. Вот несколько фактов
Россиянка Мирра Андреева выиграла Открытый чемпионат Франции, одержав победу в финале над Майей Хвалиньской из Польши 6:3, 6:2. Это первый титул на турнире Большого шлема в карьере Андреевой. «Ролан Гаррос» в 2026 году оказался совершенно непредсказуемым: главные фавориты и в мужской, и в женской сетке вылетели, не добравшись даже до полуфиналов — причем проиграли почти выигранные матчи. Рассказываем, что происходит на турнире, который завершится 7 июня мужским финалом.
Женский разряд
Кто должен был победить
Больше всего ждали победы Арины Соболенко из Беларуси — она первая ракетка мира, у нее четыре титула на турнирах Большого шлема, причем «Ролан Гаррос» она еще не выигрывала. Но в четвертьфинале Соболенко проиграла россиянке Диане Шнайдер (23-я ракетка мира). Белорусская теннисистка взяла первый сет 6:3 и вела во втором 4:1, но в итоге проиграла партию со счетом 5:7. В третьем сете Соболенко не взяла ни одного гейма — 0:6.
После матча Соболенко сравнила его с прошлогодним финалом «Ролан Гаррос», в котором она выиграла первый сет у американки Кори Гауфф, но уступила в двух следующих. «Нет ни мыслей, ни эмоций. Прямо сейчас хочу бросить теннис», — сказала белорусская теннисистка после матча с Шнайдер. Это, конечно, не означает, что Соболенко решила завершить карьеру. На той же послематчевой пресс-конференции она добавила: «Мне надо сесть и подумать, что происходит в моей голове в таких тяжелых ситуациях. <…> Надеюсь, я смогу с этим справиться».
Кто победил
19-летняя Мирра Андреева (восьмая ракетка мира) — сейчас лучшая российская теннисистка. Она очень уверенно прошла весь турнир, проиграв в шести матчах только один сет. Российские спортсменки не выигрывали «Ролан Гаррос» с 2014 года, когда в Париже победила Мария Шарапова.
В полуфинале Андреева обыграла украинку Марту Костюк. После этого матча не было традиционного рукопожатия. Накануне Костюк упрекала российских теннисистов в том, что они не высказываются о войне России с Украиной. «Если они хотят избегать этой темы, жить с этим придется им, а не мне. Что я могу сказать? Они выбрали для себя стратегию. <…> Но мне бы хотелось видеть более четкую позицию по поводу того, что происходит», — говорила украинская теннисистка.
Андреева действительно почти не высказывалась о войне. Она говорила, что «не особо задумывается над тем, что происходит в мире», когда играет в теннис. Вместе с тем она добавляла: «Я могу сказать, что я за мир. Просто надеюсь, что все, что сейчас происходит, скоро решится».
Соперница Андреевой в финале «Ролан Гаррос» — 114-я ракетка мира Майя Хвалиньская из Польши — начинала турнир с квалификационного этапа. Ее результат — главная сенсация Открытого чемпионата Франции. Для Хвалиньской это лишь третий турнир Большого шлема, в котором она участвует, причем до сих пор она ни разу не проходила дальше второго круга.
Перед финалом польская теннисистка рассказывала, что у нее даже были сложности с оплатой отеля в Париже — никто не рассчитывал, что она пройдет на турнире так далеко. Выход в финал принес ей 1,6 миллиона долларов призовых.
Мужской разряд
Кто должен был победить
Итальянец Янник Синнер, первая ракетка мира и безоговорочный фаворит «Ролан Гаррос», вылетел во втором круге, проиграв аргентинцу Хуану Мануэлю Серундоло (56-я ракетка мира). Синнер выиграл первые два сета 6:3, 6:2 и вел 5:1 в третьем. Но он начал проигрывать один гейм за другим и в итоге уступил третью партию со счетом 5:7. Потом он проиграл еще две — 1:6, 1:6.
В третьем сете Синнер взял медицинский перерыв. Он жаловался на тошноту и головокружение. Было видно, что он чувствует себя очень плохо — по всей вероятности, он получил тепловой удар. В Париже в день матча стояла жара. Однако на пресс-конференции после матча Синнер заявил, что дело не в погоде: он почувствовал себя плохо еще утром. Такому объяснению поверили далеко не все: у Синнера репутация спортсмена, который не умеет справляться с жарой.
Кто (вероятно) победит
Финал «Ролан Гаррос» в мужском разряде пройдет 7 июня. В нем сыграют Александр Зверев из Германии (третья ракетка мира) и итальянец Флавио Коболли (14-я ракетка). Для Зверева это уникальный шанс выиграть свой первый титул на турнире Большого шлема — до сих пор он добирался до финалов Открытого чемпионата Франции, US Open и Australian Open, но неизменно проигрывал. Теперь у него в соперниках нет ни Янника Синнера, ни Карлоса Алькараса (вторая ракетка мира и прошлогодний победитель «Ролан Гаррос»). Алькарас в этом году не участвует в турнире из-за травмы.